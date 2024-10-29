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Alphabet'in Üçüncü Çeyrek Gelirleri ve Karı Belirgin Artış Gösterdi

Alphabet, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla beklenenin üzerinde büyüme kaydetti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:48
Alphabet'in Üçüncü Çeyrek Gelirleri ve Karı Belirgin Artış Gösterdi

Alphabet’in Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları

ABD merkezli teknoloji devi Alphabet, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %15 artarak 88,3 milyar dolara ulaştı. 2022’nin aynı döneminde Alphabet, 76,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Net Kar ve Hisse Başına Kar

Alphabet'in net karı da bu çeyrekte %34’lük bir artışla 26,3 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl üçüncü çeyrekte elde edilen net kar ise 19,7 milyar dolardı. Ayrıca hisse başına kar, geçen yılki 1,55 dolardan, bu yılın aynı döneminde 2,12 dolara yükselerek kayda değer bir artış gösterdi.

Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Büyüme

Bu dönem içerisindeki gelir ve kar rakamları, piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı. Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, şirketin genel performansının "olağanüstü" olduğunu belirtti. Pichai, arama motorlarında yeni yapay zeka özelliklerine değindi ve YouTube'un toplam reklam ve abonelik gelirlerinin son dört çeyrekte ilki kez 50 milyar doları geçtiğini vurguladı.

Gelecek İçin Ümit Verici İşaretler

Sundar Pichai, bu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü gelir büyümesi hedeflediklerini ifade etti. Alphabet’in bu dönemki başarıları, teknoloji alanında daha fazla yenilik ve büyüme potansiyeli sunmaktadır.

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