Maaşınız 14 katı kredi imkanı! O bankada hesabınız varsa yaşadınız

Vakıfbank nakit konusunda sağladığı desteklerle vatandaşın yüzünü güldüren kamu bankalarından biri. Eğer Vakıfbank hesabınız varsa maaşınızın 14 katı ödeme alma hakkına sahip olabilirsiniz. Peki bu avantajdan yararlanmak için ne yapılması gerekiyor?

Vakıfbank Büyük Kampanya Koşulları

Vakıfbank maaş müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Artık Vakıfbank müşterileri maaşlarını 14 katına kadar ödeme alma imkanına sahipler. Bu fırsat ekonomik açıdan büyük bir olanak sunarken aynı zamanda tasarruf etme ve yatırım yapma imkânı sağlıyor. Maaşlarını Vakıfbank'a taşıyanlar bu avantajlardan kolaylıkla yararlanabiliyorlar.





Vakıfbank hesabı olanlar bu fırsatlardan hemen faydalanabilirler. Henüz Vakıfbank hesabı bulunmayanlar ise kolayca bir hesap açarak bu avantajlardan yararlanmaya başlayabilirler. Vakıfbank müşterisi olarak maaşınızı Vakıfbank hesabınıza taşıyarak cazip fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Vakıfbank müşteri portföyünü arttırmak için başlattığı bu kampanya ile hem müşterilerinin yüzünü güldürüyor hem de kendi bankasına müşteri çekmeyi başarmış oluyor. Maaşlarının 14 katı ödeme alma fırsatını duyan Vakıfbank müşterileri başvurularını yapmaya başladı.

Vakıfbank müşterisi olmayanlar en yakın banka şubelerine giderek hesap açabilir. Bankalara gidemeyen müşteriler için de olanak sağlayan banka mobil bankacılık üzerinden kimlik ile birlikte online hesap aça fırsatı da sunuyor. Müşteri temsilcileri ile görüntülü görüşme yaparak hesap açma fırsatını yakalayabilirsiniz.