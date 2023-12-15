Altcoinlerde bomba patlıyor! O tarihi bekleyen uçacak

Yarın, Chainlink (LINK) projesi Staking V0.2'yi tanıtarak, 11 Aralık 2023 tarihinde saat 12:00 ET'de Genel Erişime açılacak. Bu gelişme, Chainlink topluluğu için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

CrowdSwap (CROWD) ise 11 Aralık 2023 tarihinde saat 14:00’te (UTC) Coinstore’da listelenerek pazardaki varlığını genişletecek. Bu, projenin büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Stellar (XLM) projesi, RPC ön sürümlerini ve SDK güncellemelerini duyuracak. Stellar, bu teknolojik yeniliklerle gelecekteki potansiyelini artırmayı amaçlıyor.





Diğer bir önemli gelişme ise Concordium (CCD) projesinden geliyor. 7 Aralık – 11 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tokenomik yeniden tasarım, darphane oranının %10’dan %8’e düşürülmesini içeriyor.

Global Blockchain Kongresi ise yarın başlıyor ve bu etkinlik, yatırımcılar ile fon arayan seçilmiş Blockchain projeleri arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu haberin öne çıkan diğer detayları arasında Seedify.fund (SFUND), 4 Aralık – 11 Aralık 2023 tarihleri arasında BossFighters’a özel erken erişim ve özel görünümler kazanma fırsatı sunuyor.

Ayrıca, Internet Computer (ICP) projesi 11 Aralık 2023 tarihinde Reserve Protocol ile izinsiz stablecoinlerin piyasaya sürülmesine ilişkin tartışmaların yer aldığı X-Chain Pazartesis’e ev sahipliği yapacak.

Tüm bu gelişmeler, kripto dünyasında heyecan yaratarak yatırımcı ve meraklıların dikkatini çekiyor. Altcoin projelerinin bu tür önemli adımları, kripto varlık pazarının geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor.

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