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Altın almak için son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran dizlerini dövecek

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, geçtiğimiz gün tv100.com editörlerinden Melahat Ersoy ile konuştu. Memiş; 'Fiziksel altın mı yoksa sanal altın mı?' 'Bankada altın alıp satmayı hangi gün ve saatte düşünmelisiniz?' 'Altın ne zaman düşecek ve artacak?' şeklinde yöneltilen sorulara yanıt verdi. İşte altın yatırımcılarını endişelendiren açıklamalar..

Yayın Tarihi: 20.05.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 17:33
Altın almak için son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran dizlerini dövecek

Yatırım amaçlı altın alma düşüncesine giren kişiler, altın fiyatlarına ilişkin pek çok soruyu merak ediyor ve araştırıyorlar. İslam Memiş, altın alımına ve satımına yönelik herkesin merak ettiği sorularını yanıtladı.

FİZİKSEL ALTIN ​​MI SANAL ALTIN ​​MI?

Fiziksel altın mı yoksa sanal altın mı? Sorunun cevabının herkese göre farklı olduğunu belirten İslam Memiş, şöyle konuştu:

“Altın yatırımcısının altınlarını saklama koşulları uygun değilse, uzun vadeli bir yatırımcıysa ve faizlere duyarlı değilse yoluna devam edebilir. Bankalarda mevduat garantisi 400.000 lira olup, farklı bankalarda 400.000 liranın üzerindeki tutarlar devam edebilirler.

“BEN FİZİKİ ALTINI TERCİH EDİYORUM”

Altın almak için son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran dizlerini dövecek

Fiziksel altın uygun saklama koşullarına sahip olanlar için daha avantajlıdır. Arbitraj ve tercihli fiyat rekabeti gibi avantajlara sahiptir. Yastığın altında saklanan altının ülke ekonomisine hiçbir katkısı yoktur. Ancak bu, alım-satım arasındaki farkın insanlar açısından kayıplara yol açacağı ve fiili teslimatların gerçekleşemeyeceği anlamına gelmiyor. Eğer o kişi bu sebeplerden dolayı sistemden ayrılıyorsa mutlaka bir çözüm bulunması gerekir. Ben bizzat fiziksel altını tercih ederim."

“HAFTA SONU BANKADAN ALIM VE SATIM YAPMAK YANLIŞ KARARDIR”

Bankada alım-satım için saat kaçta kullanılmalı sorusuna yanıt veren İslam Memiş, hafta içi sabah 10'dan akşam 5'e kadar en uygun saat olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“İç piyasalar akşam 22.00'de parlak açılıyor. Bu nedenle piyasa genellikle sabah 10'dan itibaren yeniden açılıyor. Özellikle hafta sonları bu saatler dışında bankadan alım satım yapmak çok kötü bir karar olacaktır. Farklı bankaların fiyatlama alternatifleri mutlaka değerlendirilmelidir. Şu anda resmi kurla Kapalıçarşı kuru arasında 40-50 lira civarı ark var. Ancak bankacılık sektöründe bu fark daha da fazla.”

“ALTIN ​​ALANLAR İÇİN FIRSAT”

İslam Memiş son olarak altının gramının 2024 yılında 2.050 liradan başladığını ve şu anda 2.450 ile 2.500 lira arasında sıkışıp kaldığına dikkat çekerek, "Yıl sonuna kadar altının 3.000 lira olacağı tahminim devam ediyor. Mayıs ayındaki dinlenme dönemi altın alıcıları için fırsatlar sunuyor. Gram Altın, Türkiye'deki yatırımcılar için en karlı yatırım aracıdır. Umarım yeni rekorunu Temmuz ayı başlarında test eder." dedi. 

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