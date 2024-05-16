Bist 100
10.319,96 1%
DOLAR
32,24 0,22%
EURO
35,17 0,13%
ALTIN
2.456,03 0,02%

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Gram altın o tarihte 4000 TL'ye fırlayacak!

Uzmanlar açıkladı! Gram altın o tarihte 4 bin TL'ye yükselecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 21:39
Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Gram altın o tarihte 4000 TL'ye fırlayacak!

Altın yatırımcılarının yüzünü güldürecek haber! Altın rekor kıracak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN O TARİHTE REKOR KIRACAK

Son dönemlerde piyasada yaşanan hareketlilik devam ederken yatırımcılar yaşanacak yükseliş ve düşüşleri de yakından takip ediyor. ONS altın yükselmeye devam ederken gram altın az da olsa düşüş yaşamış oldu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre senenin ilk çeyreğinde 44.4 ton altın alımı yapılmış ve 2023 senesi ilk çeyreğinde 24 ton alım yapılmıştı. Yani altın alımlarına yüzde 89 oranında artış yaşandı. Kuyumcular altının düştükçe vatandaşın talebinin de arttığını ve özellikle gram altın alımı yapıldığı söylendi. Sektörde uzman isimler de kısa vadeli düşüş yaşandığını ve yaz döneminde gram altının 3 bin TL'ye, sene sonunda 3 bin 700 TL'ye yükseleceğini tahmin ediyor. Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;

gram altın fiyatları rekor kıracak

GRAM ALTIN 

Gram altın alış: 2.435,28

Gram altın satış: 2.435,65

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 3.972,00

Çeyrek altın satış: 4.049,00

YARIM ALTIN 

Yarım altın alış: 7.969,00

Yarım altın satış: 8.099,00

TAM ALTIN 

Tam altın alış: 15.865,00

Tam altın satış: 16.123,00

CUMHURİYET ALTINI 

Cumhuriyet altını alış: 16.297,00

Cumhuriyet altını satış: 16.307,00

ATA ALTIN 

Ata altın alış: 16.293,00

Ata altın satış: 16.556,00

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

İLGİLİ HABERLER

O ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 7.3 büyüklüğünde deprem için işaret edildi

Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

O ilçede yaşayanlara 5000 TL destek müjdesi geldi! Belediyeden bayram ettiren ödeme

Yaşlılık aylığı, evde bakım, engelli maaşı alana bakanlık müjdesi! Tutarlar güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Maaşınız ne kadarsa o kadar faizsiz kredi! Kamu bankasından oh çektiren kredi müjdesi

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Gram altın o tarihte 4000 TL'ye fırlayacak!

Altın fiyatlarında büyük tufan yakın! Altın kahini tarih verip uyardı

Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! Tamı tamına 250 bin TL birden indirim yapılacak

Borcu dağ gibi birikenlere 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Tek başvuru borçları sıfırlayacak

O ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 7.3 büyüklüğünde deprem için işaret edildi

Cebinizden ayda 2.331 TL çıkacak! Ev sahibi olmak isteyen başvuruya koşuyor

Bitcoin'i olanı ter basacak! 1 milyon dolar için bomba tarihi açıkladılar!

Sayıştay KPSS puanıyla büro personeli alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

O ilçede yaşayanlara 5000 TL destek müjdesi geldi! Belediyeden bayram ettiren ödeme

Yaşlılık aylığı, evde bakım, engelli maaşı alana bakanlık müjdesi! Tutarlar güncelleniyor

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara iş kapısı! MAPEG bu kadrolara personel alımı yapacak