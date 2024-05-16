Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Gram altın o tarihte 4000 TL'ye fırlayacak!

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GRAM ALTIN O TARİHTE REKOR KIRACAK

Son dönemlerde piyasada yaşanan hareketlilik devam ederken yatırımcılar yaşanacak yükseliş ve düşüşleri de yakından takip ediyor. ONS altın yükselmeye devam ederken gram altın az da olsa düşüş yaşamış oldu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre senenin ilk çeyreğinde 44.4 ton altın alımı yapılmış ve 2023 senesi ilk çeyreğinde 24 ton alım yapılmıştı. Yani altın alımlarına yüzde 89 oranında artış yaşandı. Kuyumcular altının düştükçe vatandaşın talebinin de arttığını ve özellikle gram altın alımı yapıldığı söylendi. Sektörde uzman isimler de kısa vadeli düşüş yaşandığını ve yaz döneminde gram altının 3 bin TL'ye, sene sonunda 3 bin 700 TL'ye yükseleceğini tahmin ediyor. Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;





GRAM ALTIN

Gram altın alış: 2.435,28

Gram altın satış: 2.435,65

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 3.972,00

Çeyrek altın satış: 4.049,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 7.969,00

Yarım altın satış: 8.099,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 15.865,00

Tam altın satış: 16.123,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 16.297,00

Cumhuriyet altını satış: 16.307,00

ATA ALTIN

Ata altın alış: 16.293,00

Ata altın satış: 16.556,00

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.