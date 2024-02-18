Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! O tarihte çıkacağı fiyatı duyanın dudağı uçuklayacak

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dengesizlikler üzerine en çok karı sağlayacak uyarıları yaptı! Altın fiyatları yepyeni zirvelere çıkacak! İşte kritik tarihler...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 20:30
Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! O tarihte çıkacağı fiyatı duyanın dudağı uçuklayacak

Altın piyasasının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizliklerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Memiş, özellikle enflasyon endişeleriyle birlikte artan altın fiyatlarının, yatırımcılar için dikkat çekici bir satın alma fırsatı olabileceğini vurguladı.

Uzman isim, ABD'deki tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşe dikkat çekerek, bu durumun geçici olduğunu ve altın piyasasında bir alım fırsatı oluşturduğunu ifade etti. Memiş, ons altının mevcut 2028 ile 2058 dolar aralığını değerlendirerek, düşüşün kalıcı olmadığını ve yatırımcıların bu dönemi avantajlı bir şekilde değerlendirebileceğini belirtti.

islam memiş altın

Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, 2050 TL destek seviyesinin önemine vurgu yaparak, direnç seviyesini ise 2070 TL olarak açıkladı. Ayrıca, ons altındaki kayda değer düşüşün gram altında hissedilmeyeceğini öngördü. Memiş'in öngörüsüne göre, gram altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde yaşanması beklenen artışlar şu şekilde: 2090 TL, yılın ilk çeyreğinde 2150 TL, yaz aylarında 2500-2700 TL ve yıl sonunda 3 bin TL seviyesinde olacak.

Uzman, altın fiyatlarındaki bu gelişmelerin geçici olduğunu ve düşüşlerin kalıcı olmadığını vurgulayarak, yatırımcılara bu dönemi dikkatle takip etmeleri ve değerlendirmelerini buna göre yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş'in analizleri, altın piyasasındaki gelecek beklentilerine ışık tutan önemli bir perspektif sunuyor.

NOT: BU HABER METNİ BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İLGİLİ HABERLER

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Opel araba arayanlara yılın kampanyasını yaptı! Ballı kaymaklı fiyatı gören bayilere koşacak

Opel araba arayanlara yılın kampanyasını yaptı! Ballı kaymaklı fiyatı gören bayilere koşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
2
Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı
3
Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!
4
Evinde doğalgaz bağlı olanlar yandı! O tarihten sonra 150 TL daha fazla ödeyeceksiniz
5
Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! O tarihte çıkacağı fiyatı duyanın dudağı uçuklayacak
6
81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!
7
Araç sahiplerine bedava 2 litre benzin! İstasyondan yakıt alanlar şaşkına dönecek

Opel araba arayanlara yılın kampanyasını yaptı! Ballı kaymaklı fiyatı gören bayilere koşacak

Bu detayı bilenler 1 yıl boşuna beklemiyor! Emekliliği 12 ay öne çeken gizli formül

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! O tarihte çıkacağı fiyatı duyanın dudağı uçuklayacak

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 100.000 TL kredi onayı verdi! Size çıktı mı hemen kontrol edin

Süper Lig ekibi Premier Lig'den transfere hazırlanıyor

Evine su, elektrik, doğalgaz faturası gelenler başvurabilir! 500 TL'sini onlar ödeyecek

Galatasaray'dan ayrılan Christian Lyundama'nın yeni takımı belli oldu

O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor

Bunu yapanlar ayda 33.763 TL maaşa bağlanıyor! Tek şart o tarihe kadar beklemek

81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!