Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! O tarihte çıkacağı fiyatı duyanın dudağı uçuklayacak

Altın piyasasının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizliklerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Memiş, özellikle enflasyon endişeleriyle birlikte artan altın fiyatlarının, yatırımcılar için dikkat çekici bir satın alma fırsatı olabileceğini vurguladı.

Uzman isim, ABD'deki tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşe dikkat çekerek, bu durumun geçici olduğunu ve altın piyasasında bir alım fırsatı oluşturduğunu ifade etti. Memiş, ons altının mevcut 2028 ile 2058 dolar aralığını değerlendirerek, düşüşün kalıcı olmadığını ve yatırımcıların bu dönemi avantajlı bir şekilde değerlendirebileceğini belirtti.





Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, 2050 TL destek seviyesinin önemine vurgu yaparak, direnç seviyesini ise 2070 TL olarak açıkladı. Ayrıca, ons altındaki kayda değer düşüşün gram altında hissedilmeyeceğini öngördü. Memiş'in öngörüsüne göre, gram altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde yaşanması beklenen artışlar şu şekilde: 2090 TL, yılın ilk çeyreğinde 2150 TL, yaz aylarında 2500-2700 TL ve yıl sonunda 3 bin TL seviyesinde olacak.

Uzman, altın fiyatlarındaki bu gelişmelerin geçici olduğunu ve düşüşlerin kalıcı olmadığını vurgulayarak, yatırımcılara bu dönemi dikkatle takip etmeleri ve değerlendirmelerini buna göre yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş'in analizleri, altın piyasasındaki gelecek beklentilerine ışık tutan önemli bir perspektif sunuyor.

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