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Altın Fiyatı 3 Milyon 331 Bin Liraya Ulaştı

Standart altın fiyatı, İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda 3 milyon 331 bin lira seviyesine yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:59
Altın Fiyatı 3 Milyon 331 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatları Rekor Kırdı

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 331 bin liraya yükseldi.

Bugün altın piyasasında en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek 3 milyon 332 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, günü %0,5'lik bir artışla tamamladı. Geçen gün standart altın, 3 milyon 315 bin 1 liradan kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 531 milyon 8 bin 588,72 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 1.065,65 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 539 milyon 673 bin 647,61 lira düzeyinde kaydedildi.

Öne Çıkan Kurumlar

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.

İşlem Verileri

Günün işlem verileri şöyle:

  • Önceki Kapanış: 3.315.000 TL / 2.876,70 $
  • En Düşük: 3.305.000 TL / 2.838,35 $
  • En Yüksek: 3.332.000 TL / 2.885,00 $
  • Kapanış: 3.331.000 TL / 2.883,40 $
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.314.803,38 TL / 2.872,19 $
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.531.008.588,72
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.065,65
  • Toplam İşlem Adedi: 59

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