Bursa Kebap Evi'ne HİB'den 'Hizmet İhracatı' Gastronomi Ödülü

Bursa Kebap Evi, HİB 7. Ödül Töreni'nde Gastronomi kategorisinde üçüncülük aldı; 13 ülkede 150+ şube ve yaklaşık 2 milyon dolarlık hizmet ihracatıyla ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:22
13 ülkede 150'yi aşkın şubeyle Türk mutfağını dünyaya taşıdı

Bursa Kebap Evi (BKE), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen 7. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde Gastronomi kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ödül, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen törende, BKE Yönetim Kurulu Üyesi Caner Helvacı tarafından teslim alındı.

13 ülkede 150'nin üzerinde şube ile faaliyet gösteren zincir, küresel yaygınlığı ve yaklaşık 2 milyon dolarlık hizmet ihracatı hacmiyle öne çıktı. Şirket, yurt dışında istihdam ettiği 100'ün üzerindeki çalışan ve güçlü organizasyon yapısıyla başarıya ulaştığını vurguladı.

Helvacı, gastronomi kategorisinde üçüncülük elde etmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Tüm ekiplerimiz için hem motivasyon kaynağı hem de gurur verici bir sonuç oldu. Merkez organizasyonumuzun özverili çalışmaları, yurt dışında istihdam ettiğimiz 100’ün üzerindeki çalışanımız, global büyüme performansımız ve gelir artırıcı satış stratejilerimiz bu başarının temelini oluşturuyor. Kalite, sürdürülebilirlik, lojistik ve tedarik süreçlerini yüksek verimlilikle yöneten yapımız da başarımızın en önemli unsurları arasında yer alıyor."

Helvacı, markanın faaliyet gösterdiği coğrafyayı da sıraladı: Almanya, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Irak, İran, Katar, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Pakistan.

Gelecek hedeflerine ilişkin Helvacı, "Mevcut pazarlardaki büyümemizi sürdürürken yeni pazarlara açılmaya da devam ediyoruz. Bu yatırımlar, markamıza önemli bir birikim sağlarken ülkemizin hizmet ihracatına da değerli katkılar sunuyor. 2026’da hedefimiz, yakaladığımız güçlü ivmeyi daha da artırarak ihracat hacmimizi yükseltmek, global performansımızı ileri taşımak ve sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla devam ettirmektir." ifadelerini kullandı.

