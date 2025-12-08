Anzer Balı: Yılda 10 Ton Üretiliyor, 100 Ton Sahte Piyasada

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, yıllık 8-10 ton coğrafi işaret tescilli Anzer balı üretildiğini ancak piyasada yaklaşık 100 ton sahtesinin satıldığını söyledi.

Kooperatif ve coğrafi işaret süreci

Civelek, katıldığı bir programda, 1988 yılında kurulan kooperatifin 2021'den bu yana coğrafi işaretli ürünler sattığını anlattı. "Anzer balına coğrafi işareti almanın kolay olmadığını, 7-8 yıl sürdüğünü" dile getiren Civelek, tescil belgesini aldıktan sonra Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne devrettiklerini, bir kurumun takip etmesinin daha doğru olduğunu kaydetti.

Balın tarihi ve tescil gerekçesi

Civelek, Anzer balının tarihi bir geçmişi ve hikayesi olduğunu, bunun coğrafi işaret alınmasında büyük fayda sağladığını çünkü tescillerde ürünlerin öyküsüne önem verildiğini söyledi. Anzer balının Osmanlı döneminde saraya gönderilen ender Karadeniz ballarından biri olduğunu belirten Civelek, "Coğrafi işaret alarak Türkiye ve dünyaya kazandırma hedefimiz vardı. Anzer balını korumak amacıyla aldık. Ürettiğimiz bal miktarı düşük miktarda ama tonlarca Anzer balı satılıyordu. Bunu önlemek amacıyla yola çıktık" dedi.

Sahte bal problemi

Civelek, coğrafi işaret tescilinin koruma tedbiri anlamında yeterli olmadığını vurgulayarak, "Balımızı yine koruyamadık ve hatta coğrafi işaret aldıktan sonra daha çok arttı taklitleri. Önceden 10 ton sahte satılırsa şimdi 100 ton sahtesi satılıyor" ifadelerini kullandı. Hava şartlarına göre değişse de yıllık 8-10 ton üretimleri olduğunu, piyasada ise 100 ton sahte Anzer balı satıldığını tahmin ettiklerini söyledi. Rize'de gördüklerini toplattıklarını ancak uzak yerlerde müdahale güçlerinin yetmediğini belirtti.

Fiyat ve üretim koşulları

Kooperatif olarak bir kilosunu 6 bin lira'ya sattıklarını söyleyen Civelek, Karadeniz bölgesinin ballarının 2-4 bin lira arasında satıldığını; İstanbul'da bazı noktalarda kilosunun 15-20 bin lira'ya kadar çıktığını aktardı.

Civelek, fiyatın yüksekliğini balın şifa kaynağı olarak görülmesine bağlayarak, "Balın fiyatı niye bu kadar yüksek? Kahvaltıda tüketmek için alanların sayısı azdır. Yüzde 5’i kahvaltı için alır, yüzde 95’i şifa amaçlı tüketir. Bütün müşterilerimize ilaç satmıyoruz, bu ilaç değildir diye uyarıyoruz. Balların tamamı şifadır yeter ki organik katkısız doğal bal olsun" dedi.

Anzer balının 2 bin 500 rakımda, endemik çiçeklerin de arasında olduğu 400’e yakın çiçek çeşidi bulunan yerde üretildiğini, zor şartlarda üretildiği için doğal ve şifalı olduğundan diğer ballara göre yüksek fiyata satıldığını anlattı.

