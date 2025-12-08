DOLAR
42,54 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.757,12 0%
BITCOIN
3.893.088,06 0%

Anzer Balı: Yılda 10 Ton Üretiliyor, 100 Ton Sahte Piyasada

Osman Civelek, yıllık 8-10 ton coğrafi işaretli Anzer balı üretildiğini; piyasada yaklaşık 100 ton sahte Anzer balı satıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:57
Anzer Balı: Yılda 10 Ton Üretiliyor, 100 Ton Sahte Piyasada

Anzer Balı: Yılda 10 Ton Üretiliyor, 100 Ton Sahte Piyasada

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, yıllık 8-10 ton coğrafi işaret tescilli Anzer balı üretildiğini ancak piyasada yaklaşık 100 ton sahtesinin satıldığını söyledi.

Kooperatif ve coğrafi işaret süreci

Civelek, katıldığı bir programda, 1988 yılında kurulan kooperatifin 2021'den bu yana coğrafi işaretli ürünler sattığını anlattı. "Anzer balına coğrafi işareti almanın kolay olmadığını, 7-8 yıl sürdüğünü" dile getiren Civelek, tescil belgesini aldıktan sonra Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne devrettiklerini, bir kurumun takip etmesinin daha doğru olduğunu kaydetti.

Balın tarihi ve tescil gerekçesi

Civelek, Anzer balının tarihi bir geçmişi ve hikayesi olduğunu, bunun coğrafi işaret alınmasında büyük fayda sağladığını çünkü tescillerde ürünlerin öyküsüne önem verildiğini söyledi. Anzer balının Osmanlı döneminde saraya gönderilen ender Karadeniz ballarından biri olduğunu belirten Civelek, "Coğrafi işaret alarak Türkiye ve dünyaya kazandırma hedefimiz vardı. Anzer balını korumak amacıyla aldık. Ürettiğimiz bal miktarı düşük miktarda ama tonlarca Anzer balı satılıyordu. Bunu önlemek amacıyla yola çıktık" dedi.

Sahte bal problemi

Civelek, coğrafi işaret tescilinin koruma tedbiri anlamında yeterli olmadığını vurgulayarak, "Balımızı yine koruyamadık ve hatta coğrafi işaret aldıktan sonra daha çok arttı taklitleri. Önceden 10 ton sahte satılırsa şimdi 100 ton sahtesi satılıyor" ifadelerini kullandı. Hava şartlarına göre değişse de yıllık 8-10 ton üretimleri olduğunu, piyasada ise 100 ton sahte Anzer balı satıldığını tahmin ettiklerini söyledi. Rize'de gördüklerini toplattıklarını ancak uzak yerlerde müdahale güçlerinin yetmediğini belirtti.

Fiyat ve üretim koşulları

Kooperatif olarak bir kilosunu 6 bin lira'ya sattıklarını söyleyen Civelek, Karadeniz bölgesinin ballarının 2-4 bin lira arasında satıldığını; İstanbul'da bazı noktalarda kilosunun 15-20 bin lira'ya kadar çıktığını aktardı.

Civelek, fiyatın yüksekliğini balın şifa kaynağı olarak görülmesine bağlayarak, "Balın fiyatı niye bu kadar yüksek? Kahvaltıda tüketmek için alanların sayısı azdır. Yüzde 5’i kahvaltı için alır, yüzde 95’i şifa amaçlı tüketir. Bütün müşterilerimize ilaç satmıyoruz, bu ilaç değildir diye uyarıyoruz. Balların tamamı şifadır yeter ki organik katkısız doğal bal olsun" dedi.

Anzer balının 2 bin 500 rakımda, endemik çiçeklerin de arasında olduğu 400’e yakın çiçek çeşidi bulunan yerde üretildiğini, zor şartlarda üretildiği için doğal ve şifalı olduğundan diğer ballara göre yüksek fiyata satıldığını anlattı.

ANZER BALLIKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANI OSMAN CİVELEK, YILLIK 8-10 TON COĞRAFİ İŞARET...

ANZER BALLIKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANI OSMAN CİVELEK, YILLIK 8-10 TON COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ANZER BALI ÜRETİLDİĞİNİ ANCAK PİYASADA 100 TON CİVARINDA SAHTESİNİN SATILDIĞINI TAHMİN ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

ANZER BALLIKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANI OSMAN CİVELEK, YILLIK 8-10 TON COĞRAFİ İŞARET...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OYAK Take Off İstanbul'da: OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol Sahada
2
OMSAN Başkanı Ergun Arıburnu Tanger Med'i İnceledi: Türkiye'ye Lojistik Süper Merkez Vizyonu
3
Silopi Sera OTB 2026'da Üretime Başlıyor — Habur'a Komşu Dev Proje
4
Mersin Erdemli’de Limon Hasadı Başladı: Binlerce Aile İçin Ekmek Kapısı
5
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Cuma ve Pazartesi Alış-Satış Fiyatları
6
Enerji İthalatı Faturası Bu Yıl %2,4 Azalarak 64 Milyar Dolara Gerileyecek
7
Cosmeet LATAM Panama: 30 Firma, 747 İkili İş Görüşmesi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi