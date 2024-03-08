Altın Fiyatları Dur Durak Bilmiyor: Yeni Rekor!

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali vermesinin ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarak yükselişini sürdürdü. Altının ons fiyatı 2 bin 169 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Aynı dönemde Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 2 bin 232 lira, çeyrek altının ise 4 bin 44 lira oldu. Powell'ın faiz indirimi mesajı, altın gibi güvenli limanlara olan talebi artırdı ve yatırımcıları değerli metale yönlendirdi.

Bu durum, altının değer kazanmasına ve rekor fiyatlarla tarihi zirveleri görmesine neden oldu. Altın, ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve düşük faiz ortamı gibi faktörlere bağlı olarak yatırımcılar arasında popüler bir güvenli liman olarak kabul edilmektedir.