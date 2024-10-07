Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

İstanbul Altın Borsası'nda (İAB), standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 50 bin lira seviyesine geriledi. Bu düşüş, değerli madenler piyasasında önemli bir değişiklik oluşturdu.

Piyasa Verileri

Gün içerisinde en düşük 3 milyon 50 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 70 bin lira olarak kaydedilen standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda %0,5 azalış göstererek 3 milyon 50 bin lira oldu. Cuma günü fiyat 3 milyon 66 bin liradan kapanmıştı.

İşlem Hacimleri

İstanbul Altın Borsası'ndaki işlem hacmi 2.919.317.422,48 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı da 975,47 kilogram olarak belirlendi. Altın haricindeki diğer metallere ait işlem hacmi ise toplamda 3.048.798.067,26 lira düzeyine ulaştı.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Vakıf Katılım Bankası, Garanti BBVA, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve NMGlobal Kıymetli Madenler yer aldı.

Güncel İşlem Verileri