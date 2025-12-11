DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

MUSKİ'den Muğla'ya 75 Milyar TL'lik Altyapı Hamlesi

Yılmaz Şengül, Milas Ören'de atıksu tesisini inceledi; MUSKİ'nin 2026 bütçesi 14,5 milyar TL, 2029 sonuna kadar 75 milyar TL yatırım yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:52
MUSKİ'den Muğla'ya 75 Milyar TL'lik Altyapı Hamlesi

MUSKİ'den Muğla'ya 75 Milyar TL'lik Altyapı Hamlesi

Ören'de atıksu tesisi tamamlandı, kanalizasyon hatları devrede

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Milas'ın Ören Mahallesi'nde tamamlanan atıksu arıtma tesisini ve tamamlanma aşamasındaki kanalizasyon hattı projesini yerinde inceledi. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda yürütülen altyapı çalışmalarının önemi vurgulandı.

Şengül, yıllardır çözüm bekleyen Ören'in kanalizasyon sorununu geride bıraktıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı: 43 km’lik kanalizasyon hattı tamamlandı ve iki adet terfi istasyonu devreye alındığında Ören'in tamamen kanalizasyona kavuşacağını söyledi.

2026 yılı bütçesiyle ilgili bilgi veren Şengül, MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2026 bütçesinin 14,5 milyar TL olarak belediye meclisinden geçtiğini, bunun 6,5 milyar TL'sinin yatırım bütçesi olduğunu hatırlattı.

Şengül ayrıca, Muğla genelinde devam eden yatırımların kapsamına işaret ederek, 2029 yılı sonuna kadar yaklaşık 75 milyar TLlik altyapı yatırımının Muğla'ya kazandırılacağını açıkladı ve "Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Projeler tamamlandığında parsel bağlantıları ve site ile konut bağlantılarının alınacağı; sezon öncesi vatandaşlara duyuru yapılacağı bildirildi. Şengül, Muğla'da dokunulmamış mahalle veya ilçe bırakmayacaklarını vurguladı.

MUSKİ GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ ŞENGÜL MİLAS’IN ÖREN MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN ATIKSU ARITMA TESİSİNİ VE...

MUSKİ GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ ŞENGÜL MİLAS’IN ÖREN MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN ATIKSU ARITMA TESİSİNİ VE TAMAMLANMA AŞAMASINDA OLAN KANALİZASYON HAT PROJESİNİ İNCELEDİ.

MUSKİ GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ ŞENGÜL MİLAS’IN ÖREN MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN ATIKSU ARITMA TESİSİNİ VE...

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'de Yağmura Rağmen Üzüm Hasadı Sürüyor - Red Globe ve Sultaniye
2
Vatandaşlık Maaşı: Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel Detayları Açıkladı
3
Mersin Kan Portakalı AB Tescili Hedefi: Coğrafi İşaretle Korunuyor
4
Karacabey'de Çeltik Ekimi Yasaklandı: Manyas Barajı'ndaki Su Çekilmesi
5
TR83 Bölgesi'nde Akademik Girişimcilik Güçleniyor — OKA Destekli Eğitim
6
Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na On Binlerce Ziyaretçi
7
Rus Rublesi ve Moskova Borsası İyimserlik ile Değer Kazanıyor

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?