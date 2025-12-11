MUSKİ'den Muğla'ya 75 Milyar TL'lik Altyapı Hamlesi

Ören'de atıksu tesisi tamamlandı, kanalizasyon hatları devrede

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Milas'ın Ören Mahallesi'nde tamamlanan atıksu arıtma tesisini ve tamamlanma aşamasındaki kanalizasyon hattı projesini yerinde inceledi. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda yürütülen altyapı çalışmalarının önemi vurgulandı.

Şengül, yıllardır çözüm bekleyen Ören'in kanalizasyon sorununu geride bıraktıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı: 43 km’lik kanalizasyon hattı tamamlandı ve iki adet terfi istasyonu devreye alındığında Ören'in tamamen kanalizasyona kavuşacağını söyledi.

2026 yılı bütçesiyle ilgili bilgi veren Şengül, MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2026 bütçesinin 14,5 milyar TL olarak belediye meclisinden geçtiğini, bunun 6,5 milyar TL'sinin yatırım bütçesi olduğunu hatırlattı.

Şengül ayrıca, Muğla genelinde devam eden yatırımların kapsamına işaret ederek, 2029 yılı sonuna kadar yaklaşık 75 milyar TLlik altyapı yatırımının Muğla'ya kazandırılacağını açıkladı ve "Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Projeler tamamlandığında parsel bağlantıları ve site ile konut bağlantılarının alınacağı; sezon öncesi vatandaşlara duyuru yapılacağı bildirildi. Şengül, Muğla'da dokunulmamış mahalle veya ilçe bırakmayacaklarını vurguladı.

MUSKİ GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ ŞENGÜL MİLAS’IN ÖREN MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN ATIKSU ARITMA TESİSİNİ VE TAMAMLANMA AŞAMASINDA OLAN KANALİZASYON HAT PROJESİNİ İNCELEDİ.