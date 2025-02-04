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Altın Fiyatları Düşüşle Başladı: Gram 3 Bin 258 Lira

Altının gram fiyatı 3 bin 258 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 330, Cumhuriyet altını ise 21 bin 240 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:31
Altın Fiyatları Düşüşle Başladı: Gram 3 Bin 258 Lira

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlayarak 3 bin 258 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dünkü ons fiyatındaki artışa paralel olarak gram altın, günü 3 bin 255 lira seviyesinde kapatmıştı ve %0,9 yükseliş kaydetmişti.

Bugün saat 10.10 itibarıyla, gram altın fiyatı %0,1 artış göstererek 3 bin 258 lira seviyesine yükseldi. Aynı zamanda çeyrek altın 5 bin 330 lira, Cumhuriyet altını ise 21 bin 240 lira fiyatıyla işlem görüyor.

Diğer yandan, altının ons fiyatı, önceki günü %0,1 düşüşle 2 bin 814 dolar seviyesinde tamamladı. Varlık fiyatlarındaki dalgalanmalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı %10 oranındaki ilave gümrük vergisi, piyasalarda endişelere neden oluyor.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle, Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti. Meksika'nın sınır güvenliğini artırması üzerine Trump, bu ülkeye yönelik %25'lik vergiyi bir ay süreyle durdurma kararı aldı. Kanada ile olan görüşmeler ise olumlu sonuçlar doğurdu ve tarifelerin 30 gün süreyle durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra, Trump, Çin ile de 24 saat içinde görüşmeyi planladığını belirterek, ülkeyle sağlanamayan anlaşmalara bağlı olarak %10'luk ek gümrük vergisinin artırılabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, ABD'nin gümrük vergisi kararına yanıt olarak ticaret savaşı endişelerinin arttığını belirtirken, ekonomik durumu zayıf olan ülkelerin diyalog yolu ile çözümler aradığını vurguladı.

Günün ilerleyen saatlerinde, yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile yurt dışında JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edilmesi bekleniyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2 bin 800 dolar destek, 2 bin 830 dolar ise direnç seviyesinde değerlendiriliyor.

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