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Altın Fiyatları Düşüşte: Gram 3,158 Lira, Çeyrek 5,180 Lira

Altın fiyatları, gramı 3,158 lira ile güne düşüşle başladı. Çeyrek altın ise 5,180 lira, Cumhuriyet altını 20,640 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:03
Altın Fiyatları Düşüşte: Gram 3,158 Lira, Çeyrek 5,180 Lira

Altın Fiyatları Güncel Değerlendirmesi

Bugün altının gram fiyatı 3,158 liradan işlem görmekte. Önceki gün 3,160 lira seviyesini gören altın, yeni güne düşüşle başladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Çeyrek altın 5,180 lira, Cumhuriyet altını ise 20,640 liradan satışta. Altının ons fiyatı ise 2,754 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ekonomik Gelişmeler Altın Piyasasını Etkiliyor

ABD'de ticari tarifelerin enflasyonist baskılar yaratabileceği endişeleri gündemde kalırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yerli üretimi koruma ve büyük yatırımlar açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etki yapıyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler fiyatlamaları etkiliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,61 seviyesinde stabil dururken, dolar endeksi %0,1 artışla 108,3 seviyesine ulaştı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, altının ons fiyatının dolar endeksindeki güçlenme ile geri çekildiğini ifade ederken, Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların piyasalara etki edeceğini vurguluyor.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, ve haftalık banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi izlenecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2,740 dolar seviyesi destek, 2,760 dolar seviyesi direnç olarak belirtiliyor.

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