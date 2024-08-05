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Altın Fiyatları Düşüşte: Güncel Rakamlar

Altın fiyatları düşüşle başlamışken, gram altın 2.605 lira, çeyrek altın 4.306 lira ve Cumhuriyet altını 17.160 liradan satılmakta.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:33
Altın Fiyatları Düşüşte: Güncel Rakamlar

Haftanın İlk İşlem Gününde Altın Fiyatları

Yeni hafta, altın fiyatlarında düşüşle başladı. Şu anda gram altın, 2.605 lira seviyesinden işlem görüyor. Önceki kapanışta 2.608 lira değerini gören gram altın, Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen yükselişini sürdürmüştü.

Mevcut Altın Fiyatları

İkinci işlem gününde saat 10:00 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre %0,1 azalarak 2.605 lira seviyesine geriledi. Çeyrek altın fiyatı 4.306 lira, Cumhuriyet altını ise 17.160 lira seviyelerinde işlem görmekte.

Olayların Ekonomik Etkisi

Son günlerde ABD'de yaşanan ekonomik yavaşlama endişeleri, varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Altının ons fiyatı, Cuma günü %0,15 düşerek 2.442 dolar seviyesinden kapanmıştı. Bugün ise %0,60 azalarak 2.427 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa Analizleri ve Beklentiler

Piyasa analistleri, resesyon korkuları ile jeopolitik olayların yatırımcıların dikkatinde kalacağını ifadelerine ekledi. Bugün, Avrupa ve ABD'de önemli hizmet sektörü verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Sentix yatırımcı güven endeksinin açıklanması beklenmekte. Teknik analizler, altın fiyatlarında 2.450 dolar seviyesinin direnç, yine 2.450 dolar seviyesinin destek noktası olduğunu belirtiyor.

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