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Altın Fiyatları Düşüşte: KG Fiyatı 2.796.500 TL'ye Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı 2.796.500 TL'ye düşerken, işlem hacmi 597.586.795 TL olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:30
Altın Fiyatları Düşüşte: KG Fiyatı 2.796.500 TL'ye Geriledi

Altın Piyasasında Düşüş Trendi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 796 bin 500 liraya gerileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Fiyat Değişimleri ve İşlem Hacmi

Gün içerisinde altın fiyatları en düşük 2 milyon 736 bin lirayı, en yüksek ise 2 milyon 801 bin lirayı gördü. İlgili günün sonunda ise fiyat, %0,2'lik bir azalışla 2 milyon 796 bin 500 lirada sabitlendi. Önceki gün standart altın kilogram fiyatı 2 milyon 801 bin liradan kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi 597 milyon 586 bin 795,32 TL olarak kaydedilirken, toplam işlem miktarı 215,02 kilogram oldu. Diğer metal işlemleri için toplam işlem hacmi ise 727 milyon 379 bin 308,74 TL'ye ulaştı.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve VakıfBank yer aldı.

Günlük İşlem Verileri

  • Standart TL/KG: 2.796.500
  • DOLAR/ONS: 2.563,65
  • Önceki Kapanış: 2.801.000
  • En Düşük: 2.736.000
  • En Yüksek: 2.801.000
  • Kapanış: 2.796.500
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.772.101,11
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 597.586.795,32
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 215,02
  • Toplam İşlem Adedi: 19

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