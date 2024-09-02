Altın Fiyatları Düşüşte: KG Fiyatı 2.796.500 TL'ye Geriledi

Altın Piyasasında Düşüş Trendi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 796 bin 500 liraya gerileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Fiyat Değişimleri ve İşlem Hacmi

Gün içerisinde altın fiyatları en düşük 2 milyon 736 bin lirayı, en yüksek ise 2 milyon 801 bin lirayı gördü. İlgili günün sonunda ise fiyat, %0,2'lik bir azalışla 2 milyon 796 bin 500 lirada sabitlendi. Önceki gün standart altın kilogram fiyatı 2 milyon 801 bin liradan kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi 597 milyon 586 bin 795,32 TL olarak kaydedilirken, toplam işlem miktarı 215,02 kilogram oldu. Diğer metal işlemleri için toplam işlem hacmi ise 727 milyon 379 bin 308,74 TL'ye ulaştı.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve VakıfBank yer aldı.

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