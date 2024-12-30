DOLAR
35,3 -0,45%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.963,26 -0,23%
BITCOIN
3.262.722,27 1,47%

Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 2 Milyon 995 Bin Lira Oldu

Standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 995 bin liraya gerileyerek yatırımcıları endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:02
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 2 Milyon 995 Bin Lira Oldu

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 995 bin lira seviyesine düştü.

Yeni haftanın ilk işlem gününde, altın fiyatları %0,3 oranında bir düşüş göstererek, en düşük 2 milyon 995 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 3 bin lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta, standart altının kilogramı 3 milyon 4 bin liradan kapanmıştı.

Bugün KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 260 milyon 321 bin 818,54 lira, işlem miktarı ise 1.089,53 kilogram olarak gerçekleşti. Diğer metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 350 milyon 402 bin 849,21 lira oldu.

Bugünkü altın borsasındaki en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA yer aldı.

İşlem Verilerine göre:

  • Önceki Kapanış: 3.004.000 TL
  • En Düşük: 2.995.000 TL
  • En Yüksek: 3.003.000 TL
  • Kapanış: 2.995.000 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.999.807,65 TL
  • Toplam İşlem Hacmi: 3.260.321.818,54 TL
  • Toplam İşlem Miktarı: 1.089,53 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 35

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eksim Pulse Akıllı Tarım Ideathonu'na Başvurular Başladı!
2
Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncellendi
3
TARSİM Heyeti Antalya'da Devlet Destekli Sera Sigortası Toplantısında Buluştu
4
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 2 Milyon 995 Bin Lira Oldu
5
Marmara Bölgesi Sanayicileri ile İstişare Toplantısı: Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu
6
Ekimde Elektrik Üretimi Yüzde 4,64 Arttı
7
2025 Türk Gümrük Tarife Cetveli Yayınlandı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi