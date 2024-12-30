Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 2 Milyon 995 Bin Lira Oldu

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 995 bin lira seviyesine düştü.

Yeni haftanın ilk işlem gününde, altın fiyatları %0,3 oranında bir düşüş göstererek, en düşük 2 milyon 995 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 3 bin lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta, standart altının kilogramı 3 milyon 4 bin liradan kapanmıştı.

Bugün KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 260 milyon 321 bin 818,54 lira, işlem miktarı ise 1.089,53 kilogram olarak gerçekleşti. Diğer metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 350 milyon 402 bin 849,21 lira oldu.

Bugünkü altın borsasındaki en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA yer aldı.

İşlem Verilerine göre: