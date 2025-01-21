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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 düşüşle 10.008,82 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:00
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da Güne Düşüşle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,20 düşüşle 10.008,82 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 20,49 puan ve %0,20 azalış kaydeden endeks, yatırımcıların dikkatini çekti.

Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkiler

Bankacılık endeksi %0,19, holding endeksi ise %0,28 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında ise kazanç sağlayan tek sektör %0,36 ile taş toprak oldu. En fazla kaybettiren sektör ise %0,56 ile iletişim olarak belirlendi.

Piyasa Analizleri ve Beklentiler

Dün alış ağırlıklı bir seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,51 değer kazanarak 10.029,31 puan ile tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık görevini devralmasının ardından karışık bir seyir gözlemleniyor. Özellikle gelecekte yürütülecek ticaret politikaları, gümrük tarifeleri gibi konular yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak konut satış istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'deki işsizlik oranı ve Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.150 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.

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