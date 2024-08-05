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Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 600 Bin Liraya Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, İstanbul'da 2 milyon 600 bin liraya düştü.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:36
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 600 Bin Liraya Geriledi

Altın Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin liraya gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı.

Günlük İşlem Verileri

Altın piyasasında gün içerisinde en düşük 2 milyon 600 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 637 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda %1,6 oranında bir azalışla 2 milyon 600 bin lira seviyesine indi. Cuma günü bu fiyat 2 milyon 642 bin lira olarak kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 1 milyar 390 milyon 666 bin 975,68 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 535,31 kilogram oldu. Diğer metal işlemlerinde ise toplam hacim 1 milyar 583 milyon 57 bin 969,81 lira olarak kaydedildi.

Öne Çıkan Kuruluşlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Odea Bank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti BBVA yer aldı.

İşlem Detayları

Standart TL/Kg Dolar/Ons
Önceki Kapanış: 2.642.000,00 2.470,00
En Düşük: 2.600.000,00 2.420,00
En Yüksek: 2.637.000,00 2.460,00
Kapanış: 2.600.000,00 2.420,00
Ağırlıklı Ortalama: 2.624.428,57 2.440,31
Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.390.666.975,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 535,31
Toplam İşlem Adedi: 30

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcılar arasında merak konusu olmaya devam ediyor.

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