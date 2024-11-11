Eylül 2023 Türkiye İşsizlik Oranı %8,6 Olarak Değişmedi

Eylülde İşsizlik Oranı %8,6

Türkiye'de işsizlik oranı, eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi ve <%8,6> olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

Cinsiyet Bazında İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olduğu hesaplandı.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Veriler

TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti. 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları, bu şekilde seyretti:

2022 - Ocak: 11,1, Şubat: 10,7, Mart: 11,1, Nisan: 10,9, Mayıs: 10,9, Haziran: 10,2, Temmuz: 10,2, Ağustos: 9,8, Eylül: 10,1, Ekim: 10,3, Kasım: 10,1, Aralık: 10,3

- Ocak: 11,1, Şubat: 10,7, Mart: 11,1, Nisan: 10,9, Mayıs: 10,9, Haziran: 10,2, Temmuz: 10,2, Ağustos: 9,8, Eylül: 10,1, Ekim: 10,3, Kasım: 10,1, Aralık: 10,3 2023 - Ocak: 9,6, Şubat: 10,0, Mart: 10,1, Nisan: 10,1, Mayıs: 9,6, Haziran: 9,3, Temmuz: 9,3, Ağustos: 9,2, Eylül: 8,6

- Ocak: 9,6, Şubat: 10,0, Mart: 10,1, Nisan: 10,1, Mayıs: 9,6, Haziran: 9,3, Temmuz: 9,3, Ağustos: 9,2, Eylül: 8,6 2024 - Ocak: 9,0, Şubat: 8,7, Mart: 8,6, Nisan: 8,6, Mayıs: 8,5, Haziran: 9,2, Temmuz: 8,8, Ağustos: 8,6, Eylül: 8,6

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.