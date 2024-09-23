ENHANCER Projesi ile Kooperatiflere 2,7 Milyon Avro Hibe Desteği

Kooperatifler İçin Büyük Fırsat: 2,7 Milyon Avro Hibe

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi çerçevesinde, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için toplam 2 milyon 700 bin avro hibe desteği sağlanacak.

Çevrim İçi Tanıtım Toplantısı

Hibe programından yararlanmak isteyenler için 26 Eylül'de çevrim içi bir tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, programın tanıtımı yapılacak ve başvuru koşulları hakkında önemli bilgiler aktarılacak.

Başvurular ve Hibe Miktarları

Toplantıda, programdan yararlanmak isteyen katılımcıların soruları yanıtlanacak ve başvuru detayları paylaşılacak. Kooperatifler, 31 Ekim tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Hibe desteği 40 bin ile 110 bin avro arasında değişecek.

Detaylı Bilgi İçin

Hibe programına dair hedefler ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi almak isteyen kooperatif ve kooperatif birlikleri, bu linkten detaylı bilgi edinebilir.