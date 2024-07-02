Kıyıda köşede 100 bin TL'si olanlar dikkat! Aylık 5000 TL'ye kadar para hesaplara yatıyor

TC Merkez Bankası tarafından bankaların açtığı mevduata uygulanacak olan ağırlıklı ortalama faiz oranını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Ffiz oranları 1 aya kadar yüzde 55,63, 3 aya kadar yüzde 58,38, 6 aya kadar yüzde 55,76, 1 yıla kadar yüzde 46,63 ve bir yıl veya daha uzun vadeli de yüzde 41,65 oldu.

100.000 liranın faizi ne kadar?

100 bin lirayı mevduata yatırmak isterseniz, yatırdığınız fona yıllık yüzde 55,63 stopaj oranının düşürülmesinin ardından 32 gün sonra 4 bin 287 lira faiz alacaksınız.

100.000 TL'nin 32 gün sonra getirisi!





Akbank, yüzde 48 faiz oranıyla 32 günde 3.893 TL net kâr sunuyor. Dolayısıyla 100.000 TL yatıran vatandaşın vade sonunda ödeme hesabına 103.893 TL gelecek.

Odeabank, yüzde 51 faiz oranıyla 32 günde 4.136 TL net kâr sunuyor. Dolayısıyla 100.000 TL yatıran vatandaşın vade sonunda ödeme hesabına 104.000 136 TL parası gelecek.

CepteTEB, %53 faiz oranıyla 32 günde 4.298 TL net kâr elde ediyor. Böylece dönem sonunda 100.000 TL olan aylık gelir 104.000.298 TL oldu.

ON Plus, %54 faiz oranıyla iki günde 4.379 TL net kar elde ederken, 100.000 TL yatıran vatandaşa dönem sonunda 104.000 379 TL ödeme yapılacak.