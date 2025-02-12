Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogramı 3 milyon 405 bin Lira

Altın Piyasasında Düşüş Rüzgarları

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 405 bin liraya geriledi. Gün içinde en düşük 3 milyon 330 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 442 bin lirayı gören altın, %0,3'lük bir azalışla günü kapattı.

Önceki gün 3 milyon 414 bin liradan kapanan standart altın, bu durumla piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Bugünkü altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 8 milyar 766 milyon 631 bin 80,80 lira iken, işlem miktarı ise 2.608,50 kilogram olarak kaydedildi.

Toplam İşlem Verileri

Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 8 milyar 933 milyon 65 bin 77,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Piyasanın Öne Çıkan İsimleri

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ve Nil Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü Altın İşlem Verileri

Standart TL/KG

Önceki Kapanış: 3.414.000,00

En Düşük: 3.330.000,00

En Yüksek: 3.442.000,00

Kapanış: 3.405.000,00

Ağırlıklı Ortalama: 3.365.331,69

Toplam İşlem Hacmi (TL): 8.766.631.080,80

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.608,50

Toplam İşlem Adedi: 122