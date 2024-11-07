DOLAR
34,24 -0,16%
EURO
37 -0,74%
ALTIN
2.933,56 -0,32%
BITCOIN
2.567.866,71 1,7%

Altın Fiyatları Güncel

Altının gram fiyatı 2.922 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.970 TL, Cumhuriyet altını 19.800 TL.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:14
Altın Fiyatları Güncel

Altındaki Düşüş Sürekli Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 2.922 TL'den işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak önceki kapanışa göre %3,3 oranında değer kaybederek 2.925 TL seviyesinde günü sonlandırdı.

Fiyatlar ve Piyasa Beklentileri

Yeni güne de gerilemeyle başlayan altın, saat 10:00 itibarıyla önceki kapanışından %0,1 daha düşük bir seviyeye inmiştir. Aynı zamanda çeyrek altın 4.970 TL, Cumhuriyet altını ise 19.800 TL üzerinden alıcı bulmaktadır.

Küresel Etkiler ve Fed Toplantısı

Altının ons fiyatı, şu an itibarıyla önceki kapanışa göre %0,2 düşüşle 2.656 USD seviyesinden işlem görmektedir. Küresel piyasalarda, ABD başkanlık seçimlerinin Donald Trump tarafından kazanılması sonucunda karışık bir seyir izleniyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yapacağı para politikası açıklaması yatırımcıların dikkatini çekti.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metninin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların da gelecek dönem politikalarına dair ipuçları sunacağını düşünüyor. Bu açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Para Politikası ve Ücretlendirme

Analistlerin kaydettiğine göre, Trump'ın uygulaması beklenen politikaların enflasyonist etkileri konusunda endişeler öne çıkıyor ve bu durum Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli davranmasına neden olabilir. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşüreceği kuvvetle tahmin ediliyor. Ayrıca yurt içinde bu hafta açıklanacak para ve banka istatistikleri ve uluslararası piyasalarda BoE ve Fed'in faiz kararları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecektir.

Teknik analiz açısından bakıldığında, altının ons fiyatı için 2.600 USD seviyesinin destek, 2.700 USD seviyesinin ise direnç konumunda olduğu belirtilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Varil Fiyatı 75,14 Dolar
2
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de
3
Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu
4
ÖTV indirimli araçlar tek listede! Fiyatı 477 bin TL'ye kadar düştü
5
Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi
6
Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası 17.800 TL ödeme yapacak! Tüm emekliler başvurabilir
7
Asgari ücretliye 4 bin TL'lik bayram kıyağı! Bakanlıktan çalışanları sevindiren karar

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol