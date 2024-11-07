Altın Fiyatları Güncel

Altındaki Düşüş Sürekli Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 2.922 TL'den işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak önceki kapanışa göre %3,3 oranında değer kaybederek 2.925 TL seviyesinde günü sonlandırdı.

Fiyatlar ve Piyasa Beklentileri

Yeni güne de gerilemeyle başlayan altın, saat 10:00 itibarıyla önceki kapanışından %0,1 daha düşük bir seviyeye inmiştir. Aynı zamanda çeyrek altın 4.970 TL, Cumhuriyet altını ise 19.800 TL üzerinden alıcı bulmaktadır.

Küresel Etkiler ve Fed Toplantısı

Altının ons fiyatı, şu an itibarıyla önceki kapanışa göre %0,2 düşüşle 2.656 USD seviyesinden işlem görmektedir. Küresel piyasalarda, ABD başkanlık seçimlerinin Donald Trump tarafından kazanılması sonucunda karışık bir seyir izleniyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yapacağı para politikası açıklaması yatırımcıların dikkatini çekti.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metninin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların da gelecek dönem politikalarına dair ipuçları sunacağını düşünüyor. Bu açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Para Politikası ve Ücretlendirme

Analistlerin kaydettiğine göre, Trump'ın uygulaması beklenen politikaların enflasyonist etkileri konusunda endişeler öne çıkıyor ve bu durum Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli davranmasına neden olabilir. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşüreceği kuvvetle tahmin ediliyor. Ayrıca yurt içinde bu hafta açıklanacak para ve banka istatistikleri ve uluslararası piyasalarda BoE ve Fed'in faiz kararları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecektir.

Teknik analiz açısından bakıldığında, altının ons fiyatı için 2.600 USD seviyesinin destek, 2.700 USD seviyesinin ise direnç konumunda olduğu belirtilmektedir.