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Altın Fiyatları Güncel: Gram 2.938 Lira, Çeyrek 4.990 Lira

Altının gram fiyatı 2.938 liradan işlem görmekte, çeyrek altın 4.990, Cumhuriyet altını ise 19.900 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:40
Altın Fiyatları Güncel: Gram 2.938 Lira, Çeyrek 4.990 Lira

Altının gram fiyatı, güne 2.938 lira seviyesinden işlem görerek başladı. Dün, ons fiyatındaki artışla değer kazanan altın, günü 2.937 lira seviyesinden tamamlamıştı.

Bugün saat 10.15 itibarıyla gram altın fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 2.938 lira olarak belirlenirken, çeyrek altın 4.990 lira, Cumhuriyet altını ise 19.900 lira seviyesinde satılmaktadır.

Öte yandan, altının ons fiyatı şu an için 2.637 dolar seviyesinden işlem görmekte. ABD'nin gelecekte önemli ticaret ortaklarına karşı alacağı koruyucu tedbirlere ilişkin haberlerin yanı sıra, dün açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle varlık fiyatlamalarında belirsizlik devam ediyor.

Analistler, dün açıklanan verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceğine işaret ettiğini vurguluyor. Fed'in aralık ayında %68 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, %32 ihtimalle politika faizinin değiştirilmemesi beklenmektedir.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek; yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon rakamları izlenecek. Ayrıca, ABD borsalarının tatil nedeniyle kapalı olacağı belirtildi.

Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 2.650 dolar seviyesinin direnç, 2.600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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