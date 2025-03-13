Altın Fiyatları Rekor Kırarak 3 Bin Dolar Eşiğinde!

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, tarihi bir zirveye ulaşarak 2.979,90 dolara ulaştı. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikaları ve artan jeopolitik risklerle belirsizliklerin etkisini artırması sonucu gerçekleşiyor.

Güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik gerginliklerin yanı sıra, ABD'nin yeni gümrük vergisi politikası ile ilgili endişelerin de etkisiyle rekor kırmaya devam etmekte. Bugün yüzde 1,7 artışla 2.979,90 dolara ulaşan altın, 3 bin dolar hedefini göz önüne seriyor.

Yeni yılın ilk gününe 2.620 dolardan başlayan altın, yılın başından bu yana yaklaşık 358 dolar değer kazanarak, toplamda 12 kez rekor yeniledi. Geçtiğimiz yıl altının ons fiyatı %27 yükselirken, bu yıl da %14 artış gösterdi.

Donald Trump'ın ocak ayında göreve başlamasıyla birlikte, altının ons fiyatı yaklaşık %10 değer kazanmış durumda. Bu dönemde, Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat faktörlerinden biri haline geldi.

Analistler, Trump'ın gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına dair endişelerin yanı sıra, jeopolitik ve ekonomik gerginliklere dayanarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli liman arayışını artırdığını belirtiyorlar.

Bu koşullar altında, Ukrayna’daki savaşta ateşkes sağlama çabalarının henüz başarılı olamaması, finans piyasalarında güvenli liman arayışının artmasını sağladı. Merkez bankalarının devam eden alımları ise altının ons fiyatını yukarıya doğru desteklemeye devam ediyor.