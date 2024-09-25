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Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Başına 3 Milyon 20 Bin Lira

Altın kilogram fiyatları 3 milyon 20 bin liraya çıktı. Piyasalardaki dalgalanma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:39
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram Başına 3 Milyon 20 Bin Lira

Altında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (İKMP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 20 bin liraya çıkarak dikkatleri üzerine topladı. Bu fiyat, piyasada önemli bir artışı temsil ediyor.

Piyasa Verileri ve Değişiklikler

Altın piyasalara yansıyan verilere göre, standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 2 milyon 873 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 26 bin 500 lira seviyelerini gördü. Gün sonunda, dünkü kapanış fiyatı olan 2 milyon 984 bin liradan %1,2'lik bir artışla 3 milyon 20 bin liraya yükseldi.

Ticaret Hacimleri ve İşlem Miktarları

İKMP'de, altın işlemlerinin toplam hacmi 7 milyar 246 milyon 159 bin lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 2.458,80 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metal işlemlerinin toplam hacmi ise 7 milyar 251 milyon 658 bin lira oldu.

Öne Çıkan İşlem Yapan Kurumlar

Günün en fazla işlem yapan kuruluşları arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası ve Nil Kıymetli Madenler yer aldı. Altın borsasında yapılan güncel işlemlere göre veriler ise şöyle:

  • Önceki Kapanış: 2.984.000 TL / 2.621,30 Dolar
  • En Düşük: 2.873.000 TL / 2.631,75 Dolar
  • En Yüksek: 3.026.500 TL / 2.743,80 Dolar
  • Kapanış: 3.020.000 TL / 2.631,75 Dolar
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.997.898,04 TL / 2.689,18 Dolar
  • Toplam İşlem Hacmi: 7.246.159.289,37 TL
  • Toplam İşlem Miktarı: 2.458,80 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 71

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