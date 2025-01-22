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Altın Fiyatları Trump ve Çin Etkisiyle Rekor Kırmaya Yaklaşıyor

Altının ons fiyatı Donald Trump'ın belirsizlikleri ve merkez bankalarının alımlarıyla 2.755 dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:23
Altın Fiyatları Trump ve Çin Etkisiyle Rekor Kırmaya Yaklaşıyor

Altın Fiyatları Yeni Rekor Arayışında

ABD’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın yarattığı belirsizlikler ve merkez bankalarının yoğun alımları, altının ons fiyatını 2.755 doların üzerine taşımaya devam ediyor.

Jeopolitik riskler ve artan belirsizlikler, güvenli liman varlıklar arasında yer alan altına olan talebi artırdı. Dünya genelinde ekonomide yaşanan durgunluk endişeleri ve faiz oranlarının düşeceğine dair değerlendirmelerle birlikte altın, yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Yeni yılın ilk gününde 2.620 dolardan başlangıç yapan altının onsu, yıl başından beri yaklaşık 125 dolar değer kazanırken, Ekim 2024’teki 2.790 dolarlık rekor seviyesine yaklaşmakta.

Gün içerisinde sabah saatlerinde 2.758 dolara ulaşan altın, TSİ 12.20 itibarıyla önceki kapanışın %0,36 üzerinde, 2.754 dolar seviyesinden işlem görmekte.

Merkez Bankalarının Rolü

Altın fiyatlarındaki bu yükselişin ardında, merkez bankalarının altın alımları ve sıkı para politikasından dönüş sinyalleri yatıyor. Trump’ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla, ithalat tarifeleri tehdidi de yeniden gündeme geldi. Bu durum, özellikle Kanada, Meksika ve Çin’i hedef alarak, Avrupa Birliği’nin ABD’ye karşı ticaret fazlasını eleştirmesiyle devam etti.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelerin, yeni Trump yönetiminin politikalarıyla birleştiğinde altın fiyatları üzerinde büyük etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Trump’ın yemin törenine takiben alınan siyasi kararların, ABD'de enflasyonu ve ulusal borcu artırma endişelerini de beraberinde getirebileceği düşünülüyor.

Yatırımcılar Altına Yöneliyor

Hindistan ve Çin’deki yatırımcıların, alternatif yatırım fırsatlarının az olması nedeniyle büyük miktarda altın satın aldığı bildiriliyor. Özellikle Hindistan’ın altın ithalat vergilerini düşürmesi, bu talebi artıran bir diğer faktör.

Ayrıca, ABD’nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması, birçok yatırımcıyı tahvilden ziyade altına yönlendirdi. Diğer yandan, Çin Merkez Bankası, Kasım 2024’ten bu yana ortalama 15 ton altın satın alarak, bu alımlarla altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

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