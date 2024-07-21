Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Haftanın başından bu yana kesintisiz yükselişini sürdüren altın fiyatları, yeni bir rekora daha ulaştı. 18 Temmuz tarihi için gram altın fiyatının 3500 TL'yi görmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun altın borçluları için risk oluşturduğunu belirterek önlem alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını düşürme sinyali, altın fiyatlarında önemli bir yükselişe neden oldu. Ons altındaki bu artış, gram altının da değer kazanmasına yol açarak Kapalıçarşı'da rekor seviyeler görüldü.





FED'in faiz indirimi beklentisi ve Çin Merkez Bankası'nın altın alımına ara vermesiyle altın fiyatları ateşlendi. Ons altın 2400 doların altına inmekte zorlanırken, gram altın da Kapalıçarşı'da rekor kırdı. Uzmanlara göre Eylül ayında ons altın 2600 doları, gram altın ise 3250 TL'yi görebilir. Yıl sonu için ise 3500 TL hedefi belirtiliyor. Jeopolitik gerginlikler de altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam edecek.

Altın Ateşi Yükseliyor: FED ve Çin'in Adımı Altını Uçuracak

Altın piyasaları, FED'in faiz kararları ve Çin Merkez Bankası'nın altın politikalarıyla hareketleniyor. FED'in faizleri düşürmesi beklenirken, Çin'in de altın alımlarına yeniden başlamasıyla altın fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşanabilir. Uzmanlar, ons altının 2400 doların altına inmesinin zor olduğunu ve Eylül ayında 2600 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Gram altın için ise Eylül ayı tahmini 3250 TL, yıl sonu tahmini ise 3500 TL olarak açıklandı. Jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını destekleyeceği belirtiliyor.