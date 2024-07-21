Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Altın fiyatları hızla yükseliyor ve gram altın için 3.500 TL seviyesi öngörülüyor. Uzmanlar, altın borcu olanları bu durum hakkında uyardı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:10
Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Haftanın başından bu yana kesintisiz yükselişini sürdüren altın fiyatları, yeni bir rekora daha ulaştı. 18 Temmuz tarihi için gram altın fiyatının 3500 TL'yi görmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun altın borçluları için risk oluşturduğunu belirterek önlem alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını düşürme sinyali, altın fiyatlarında önemli bir yükselişe neden oldu. Ons altındaki bu artış, gram altının da değer kazanmasına yol açarak Kapalıçarşı'da rekor seviyeler görüldü.

altın fiyatları

FED'in faiz indirimi beklentisi ve Çin Merkez Bankası'nın altın alımına ara vermesiyle altın fiyatları ateşlendi. Ons altın 2400 doların altına inmekte zorlanırken, gram altın da Kapalıçarşı'da rekor kırdı. Uzmanlara göre Eylül ayında ons altın 2600 doları, gram altın ise 3250 TL'yi görebilir. Yıl sonu için ise 3500 TL hedefi belirtiliyor. Jeopolitik gerginlikler de altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam edecek.

Altın Ateşi Yükseliyor: FED ve Çin'in Adımı Altını Uçuracak

Altın piyasaları, FED'in faiz kararları ve Çin Merkez Bankası'nın altın politikalarıyla hareketleniyor. FED'in faizleri düşürmesi beklenirken, Çin'in de altın alımlarına yeniden başlamasıyla altın fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşanabilir. Uzmanlar, ons altının 2400 doların altına inmesinin zor olduğunu ve Eylül ayında 2600 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Gram altın için ise Eylül ayı tahmini 3250 TL, yıl sonu tahmini ise 3500 TL olarak açıklandı. Jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını destekleyeceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı