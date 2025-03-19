Altın Fiyatları Yükseliş Trendinde: Gram 3.602 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3.602 liradan işlem görüyor. Dünyadaki ons fiyatındaki artışla paralel olarak değer kazanan altın, dünü önceki kapanışa göre %1,2 değer kazanarak 3.579 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne de yükselişle giren gram altın, saat 09.50 itibarıyla %0,8 artış göstererek 3.602 lira seviyesine ulaştı. Bu süreçte, çeyrek altın 5.940 liradan, Cumhuriyet altını ise 23.680 liradan satılmaya devam ediyor.

Bugün, altının ons fiyatı da %0,3 artışla 3.042 dolar seviyesine ulaşarak tarihî yüksek seviyeyi gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımı ile birlikte artan jeopolitik riskler, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor. Gözler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit tutma ihtimali güçlü duruyor. Bununla birlikte, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, ABD ile Rusya arasında yürütülen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına dair temaslar, sınırlı bir iyimserlik yaratmış durumda. Trump, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti.

Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler de yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olmasının, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Euro Bölgesi'ndeki enflasyon verilerinin piyasaların odağı olacağını kaydediyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 3.050 dolar seviyesinin direnç, 3.010 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.