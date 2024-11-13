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Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2,881 Lira, Çeyrek 4,940 Lira

Altının gram fiyatı 2,881 liradan işlem görürken, çeyrek altın 4,940 lira, Cumhuriyet altını ise 19,660 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:48
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2,881 Lira, Çeyrek 4,940 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2,881 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değerlendirilen altın, günü Önceki kapanışına göre yüzde 0,9 azalışla 2,871 lira seviyesinde tamamlamıştı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2,881 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4,940 lira, Cumhuriyet altını ise 19,660 lira üzerinden alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise şu an yüzde 0,4 artışla 2,606 dolar seviyesinde işlem görmektedir.

Analistler, ABD'de yeniden başkan olan Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkileriyle ilgili belirsizliklerin yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini belirtiyor. Dolayısıyla, yatırımcıların gözleri bugünkü enflasyon verisine çevrilmiş durumda.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yönetimi ile Trump arasındaki olası anlaşmazlıkların yaratabileceği riskler yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşma sonrasında bu konuya dair ipuçları aranmaya devam edilecektir.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 13 baz puan artışla, 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirerek günü yüzde 4,44'ten tamamladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülmektedir. Ayrıca, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin varlık fiyatları üzerindeki etkisi artarak sürecektir.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu, yurt dışında ise ABD'de TÜFE, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceği belirtiliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2,640 dolar seviyesinin direnç, 2,580 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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