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Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3 Bin 18 Lira

Altın fiyatları yükselişe geçerek gram 3 bin 18 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 990, cumhuriyet altını ise 19 bin 890 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:37
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3 Bin 18 Lira

Altın Fiyatları Yeniden Yükseldi

Bugün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 3 bin 18 lira seviyesine ulaştı. Önceki gün, ons fiyatındaki artışla birlikte değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,4'lük bir artışla 3 bin 15 lira seviyesinde tamamlamıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 lira ve cumhuriyet altını 19 bin 890 lira dan satılmakta. Altının ons fiyatı ise şu an 2 bin 691 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Jeopolitik Riskler ve Piyasa Belirsizlikleri

Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürecinin sonuna yaklaşırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz oranlarının resesyon ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusundaki endişeler de devam ediyor. Analistler, ABD’de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına dair belirsizlikler ve kritik veri setlerine yönelik temkinli bir seyir olduğunu belirtiyor. Bugün, özellikle ülkede açıklanacak enflasyon verileri dikkatle takip ediliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,24 olarak gözlemleniyor, dolar endeksi ise 106,4 seviyesinden güne başladı.

Asya'daki Jeopolitik Gelişmeler

Asya ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabaha kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü kaydedildi.

Teknik Analiz ve Veri Gündemi

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceği ifade ediliyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

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