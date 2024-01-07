Dev promosyon kampanyası başladı! Emekliler kimliğini alıp o bankaya koşacak

Akbank, yeni yılda emeklileri sevindirecek şekilde promosyon rakamlarını güncelledi. Ocak 2024 itibariyle emekli maaşını Akbank üzerinden alanlara sağlanacak olan promosyonlar, özellikle belirli şartları karşılayan emekliler için cazip hale getirildi.

Promosyon Detayları:

Belirli şartları karşılayan emekliler, 3 yıl boyunca Akbank üzerinden maaşlarını almaya taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Bu güncelleme, emeklilere ek finansal destek sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.





Akbank, promosyonlara ek olarak Axess veya Wings kredi kartları üzerinden tanımlanan 5 otomatik fatura ödeme talimatı başına 400 TL chip para kazanma şansı da sunuyor. Bu ek fırsatlarla birlikte emekliler, finansal anlamda daha avantajlı bir konuma geçebilecekler.

Başvuru ve Detaylar:

Promosyonlardan yararlanmak isteyen emekliler, en yakın Akbank şubesine başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, Akbank'ın sunduğu bu avantajlı fırsatlarla ilgili daha fazla bilgi almak için bankanın resmi iletişim kanallarını kullanabilirler.

Akbank'ın emeklilere yönelik bu güncellemesi, finansal açıdan daha sağlam bir temel oluşturmak isteyen emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Emekliler, yeni yılda maaşlarına ek olarak bu promosyonlarla ek gelir elde etme fırsatını değerlendirebilirler.