Belgesiyle PTT'ye giden 5.650 TL'lik yardımı kapar! Başvurular bugün açıldı

PTT, belirli koşulları sağlayan bireylere iş başlangıcında 5.650 TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bu yeni destek programı, 2024 yılında asgari ücret artışıyla birlikte devletin sosyal yardım politikasını güçlendirmesi çerçevesinde hayata geçirildi. Bu programda amaç, iş gücüne katılımı teşvik etmek ve işsizlik oranlarını düşürmektir.







18-55 yaş aralığındaki vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen şartları karşıladıkları takdirde bu yardımdan faydalanabileceklerdir. İŞKUR'un yönlendirmesiyle sosyal güvencelerini belgeleyen bireyler, PTT aracılığıyla ödemeyi alacaklar.

Nakdi yardım, işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde PTT şubelerine başvurulması gereken bir ödeme olarak planlanmıştır. 5.650 TL olarak duyurulan yardım miktarı, 2024 yılı asgari ücretinin üçte birine denk gelmektedir. Başvuru sürecinde vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve işe başladıklarını kanıtlayan belgeleri sunmaları gerekmektedir.





Bu yeni programla, devlet işsizlik oranlarını düşürme ve ekonomik istikrarı sağlama çabaları yönünde önemli bir adım daha atmış olacak.