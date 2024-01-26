Bim marketlerde tüm elektronik ürünler satışta! Bim 2 8 Şubat aktüel katalogu

Bim marketler yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurarak, vatandaşları mutlu edecek bir çok kampanyaya uygun fiyatlarla imza attı. Özellikle ev dizmek isteyen vatandaşlar beyaz eşyadan elektrikli mutfak eşyalarına, tabak çanak battaniye ürünlerine kadar bir çok eşyayı uygun fiyatlarla satın alabilecek. Bunlara ek olarak çocuğu olan vatandaşlar da Bim marketlerin 2 8 Şubat aktüel ürünler kataloğuna çok sevinecek. Oyuncak bebek, oyuncak hayvan taşıyıcı tır, oyuncak araba tır, karanlıkta parlayan yıldızlar gibi bir çok ürün Bim marketlerde peşin fiyatına altı taksit imkanıyla satışta!

ROBOT SÜPÜRGE, KAHVE MAKİNESİ, ISITICI BİM MARKETLERDE SATIŞTA

Bim marketler 2 8 Şubat 2024 aktüel ürünler katalogunu duyurdu. Paylaşmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda çay makinesi 899 TL, fakir dik süpürge 999 TL, Türk kahvesi makinesi 1299 TL, çift yönlü ısıtıcı 629 TL, fanlı ısıtıcı 349 TL, robot süpürge 6999 TL, satışta. 2 yıl garantili olan elektrikli ev eşyaları ürünleri üstelik peşin fiyatına 9 ve 6 taksit imkanıyla da Bim marketlerde 8 Şubat tarihine kadar sizleri bekliyor. Unutmayın ki sadece 6 gün geçerli olacak bu aktüel ürünler kataloğunda ürünler stoklarla sınırlı!

ÇOCUĞU OLANLAR BAYRAM EDECEK

Bim marketlerin paylaşmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda çocuğu olan vatandaşlar da bayram edecek. Oyuncak bebek 149 TL, hafıza oyunu bul çevir 79 TL, meyveli gitar 69 TL, sök tak kıyafeti değişen bebek 129 TL, manyetik kutu oyunları 49,50 TL, matara 59 TL, zekâ küpü 39,50 TL, çantalı not defteri ve kalem seti 89 TL, böcek arabalar 34,50 TL’ye satışta olacak. Üstelik bu ürünler peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 8 Şubat tarihine kadar satışta olacak.

TABAK ÇANAK, BATTANİYE VE PİJAMA TAKIM SETLERİNDE İNDİRİM FIRSATLARI

Sadece elektronik minik ev ev eşyaları değil battaniye, tabak çanak, pijama takım setleri gibi ürünlerde de Bim market peşin fiyatına altı taksit imkanıyla sizleri bekliyor. Eğer sizler de evinizi dizmek istiyorsanız, muhakkak Bim marketlerin 2 Şubat tarihinde başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunu göz atmalısınız. Aktüel ürünler kataloğunda halı, çift kişilik battaniye, tek kişilik battaniye, ikili banyo paspas seti, büyük boy çaydanlık, karıştırma kabı, çırpıcı set mikser kabı, ölçü bardağı, pasta tabağı, kase, çay bardağı gibi ürünler uygun fiyatlarla satışta olacak!























