Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 3.439 Lira

Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, 3.439 lira ile güne değer kazancıyla başladı. Dün, ons fiyatındaki artışa paralel olarak değerlenen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3.423 lira seviyesinden günü tamamlamıştı.

Yeni güne de artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 3.439 lira seviyesine ulaştı.

Piyasalardaki Diğer Altın Fiyatları

Aynı saatlerde çeyrek altın 5.820 lira, Cumhuriyet altını ise 23.180 lira üzerinden alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise şu anda 2.947 dolar seviyelerine ulaşarak rekor kırdı ve yüzde 0,3 primle 2.945 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Varlık Fiyatlarındaki Oynaklığın Nedenleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası(Fed)’nın gelecek döneme dair belirsizlikler, varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olmaktadır. Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları, Fed’in enflasyon ile mücadelesi üzerindeki etkilerine dair soru işaretleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etmektedir.

Fed’in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasıyla ilgili son toplantı tutanakları, yetkililerin temkinli bir yaklaşımda olduğunu ortaya koymuştur. Bankanın tutanakları, politika faizinde ek ayarlamalar yapılmadan önce daha fazla enflasyon ilerlemesi beklenildiğini göstermektedir.

Önemli Veri Gündemi

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında Almanya'da ÜFE, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise altının ons fiyatında 2.960 dolar seviyesinin direnç, 2.930 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu ifade edilmektedir.