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Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 3,805 Lira

Altın fiyatları yükseliyor. Gram altın 3,805 lira, çeyrek altın 6,330 lira ve Cumhuriyet altını 25,230 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:58
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 3,805 Lira

Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3,805 liradan işlem görüyor. Önceki gün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü %0.4 azalışla 3,795 liradan tamamlamıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altınları Ne Kadar?

Bugün itibarıyla çeyrek altın 6,330 lira, Cumhuriyet altını ise 25,230 liradan satılmakta. Saat 09.20'da gram altın %0.2 artışla 3,805 lira seviyesine ulaştı.

Altının Ons Fiyatı Rekor Kırdı

Altının ons fiyatı, dün 3,148.97 doları görerek rekor kırdı ve şu sıralarda önceki kapanışının %0.1 üzerinde 3,117 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalardaki Belirsizlikler

ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikası ve bu sürecin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri, varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor. Böylelikle piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bu gelişmelerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını belirtiyor. Trump'ın izleyeceği politikalara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğu vurgulanıyor. Aynı zamanda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor.

Fed'in Uyarıları ve Piyasa Beklentileri

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Trump yönetiminde getirilecek geniş kapsamlı tarifelerin enflasyonun yeniden yükselmesine veya ekonomik yavaşlamaya yol açabileceği konusunda uyardı.

Bugünkü Veri Takibi

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3,150 dolar seviyesi direnç, 3,100 dolar seviyesi ise destek konumunda değerlendirilmektedir.

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