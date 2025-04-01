Altın Fiyatları Yükseliyor: Gram Altın 3,823 Lira, Çeyrek Altın 6,360 Lira

Altın Fiyatları Güncel Durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3,823 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,2 artışla 3,811 lira seviyesinde tamamladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Yeni güne yükselişle başlangıç yapan altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artarak 3,823 lira seviyesine ulaştı. Bu dakikalarda çeyrek altın 6,360 lira, Cumhuriyet altını ise 25,330 liradan satılmakta.

Ons Fiyatındaki Gerçekleşmeler

Altının ons fiyatı, bugün 3,148,97 dolar ile rekor kırarken, gün içerisinde önceki kapanışının 0,3 üzerinde, 3,134 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD'nin Ticaret Politikaları ve Piyasa Etkileri

ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikalarındaki belirsizlik ve bu tarifelerin küresel ekonomiye olumsuz etkileri, varlık fiyatlamalarını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Trump'ın yarın açıklayacağı tarifeler, yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu. Olası misilleme açıklamaları da piyasalardaki risk algısını artırıyor.

Analist Görüşleri ve Beklentiler

Analistler, Trump'ın tarife adımlarının ticaret savaşlarını alevlendirmesi ve enflasyonist baskıları artırma olasılığının güvenli liman varlıklarına olan talebi desteklediğini belirtiyor. Ayrıca, dünya genelindeki jeopolitik gerginliklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Piyasa Takviminde Önemli Veriler

Bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı açıklamaları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek. ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verisi gözetim altında olacak. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3,200 dolar seviyesi direnç, 3,100 dolar destek konumunda.