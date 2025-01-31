Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Gramı 3,222 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Süreci

Altının gram fiyatı, 3,222 lira seviyesinden işlem görmekte. Dün ons fiyatındaki artışa bağlı olarak değer kazanan altının gramı, önceki kapanışına göre %1,4 artışla 3,214 lira ile günü tamamlamıştı.

Güncel Fiyatlar

Yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 09.50 itibarıyla gram altın %0,2 artışla 3,222 lira seviyesinde. Bu dakikalarda çeyrek altın 5,260 lira, Cumhuriyet altını ise 20,940 lira seviyesinden satılıyor.

Ons Altında Rekor Artış

Altının ons fiyatı, dün yaklaşık %1,5 artışla 2,799 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Ancak, yeni günde bu seviyeden geri çekilerek 2,795 dolar seviyesine geriledi.

Piyasalardaki Belirsizlikler

Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam etmekte. Trump'ın ABD’nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağı ifadesi, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaktadır.

Analistler, Trump'ın tekrar ettiği gümrük vergisi tehdidi ile birlikte altına olan talebin arttığını belirtirken, Fed yönetiminin veri merkezli hareket edeceğini açıklaması nedeniyle oluşabilecek uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştıran bir diğer unsur olduğunu vurguluyor.

Bugün İzlenecek Veriler

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri ile Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya’da enflasyon başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi bulunmakta. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2,800 dolar seviyesi direnç, 2,780 dolar seviyesi ise destek konumunda.