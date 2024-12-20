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Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı: Kilogram 3 Milyon Lirayı Geçti

Standart altının kilogram fiyatı, İstanbul'daki piyasalarda 3 milyon bin lira ile yeni bir zirveye ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:13
Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı: Kilogram 3 Milyon Lirayı Geçti

Altın Piyasasında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon bin lira seviyesine yükseldi. Haftanın son işlem gününde %0,3'lük bir artış gösteren altın, dün 2 milyon 991 bin lira ile kapanmıştı.

İşlem Verileri ve Hacim

Altın piyasasında en düşük fiyat 2 milyon 990 bin lira olarak kaydedilirken, en yüksek fiyat ise 3 milyon 50 bin lira seviyesine ulaştı. KMKTP'de yapılan toplam altın işlemleri, 3 milyar 875 milyon 259 bin 942,31 lira olarak gerçekleşti ve toplam işlem miktarı 1.303,76 kilogram oldu.

Diğer Metal İşlemleri

Altın dışındaki tüm metallerin toplam işlem hacmi ise 4 milyar 33 milyon 799 bin 985,88 lira olarak belirlendi.

Öne Çıkan Kurumlar

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

Bugünün işlem verileri ise şu şekilde:

  • Standart TL/KG: 3.001.000,00
  • Döviz/Ons: 2.620,00
  • Önceki Kapanış: 2.991.000,00
  • En Düşük: 2.990.000,00
  • En Yüksek: 3.050.000,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.996.612,60
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.875.259.942,31
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.303,76
  • Toplam İşlem Adedi: 60

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