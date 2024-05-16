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Altın fiyatlarında büyük tufan yakın! Altın kahini tarih verip uyardı

Altın piyasasında büyük bir düşüş öngörüsüyle dikkatleri üzerine çeken uzman İslam Memiş, yatırımcıları uyarıyor. Piyasadaki belirsizlikler ve yüksek seviyeler, stratejilerin gözden geçirilmesini gerektiriyor. Güncel altın fiyatları için takipte kalın!

Yayın Tarihi: 16.05.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 20:56
Altın fiyatlarında büyük tufan yakın! Altın kahini tarih verip uyardı

Pazartesi gününe ilişkin çarpıcı tahminiyle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında büyük bir düşüş öngördüğünü ifade etti. Bu tahmin, yatırımcıları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Altın, Nisan ayında tarihi yükselişler yaşamış olsa da son zamanlarda durağan bir seyir izlemekteydi. 

Memiş'in tahminiyle birlikte piyasada yeni bir döneme girileceği öngörülüyor. Son dönemde yaşanan ani dalgalanmalar ve ons altında yaşanan yüksek seviyeler, yatırımcıların geleceğe yönelik belirsizliklerini artırmış durumda. Dolayısıyla, Pazartesi günü beklenen düşüş, piyasalarda yeni bir hareketlenme ve yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerekliliği doğuruyor.

Altın piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor

Altın piyasalarında yaşanan kritik bir dönemde, uzmanlar gelecek günler için dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. İslam Memiş'in önemli açıklamalarıyla altın fiyatlarında geniş bir bant aralığı bekleniyor. 

Altın fiyatlarında büyük tufan yakın! Altın kahini tarih verip uyardı

Memiş'e göre, son üç haftanın en yüksek seviyesinde olan ons altın, kapanış seansına doğru yaşanan düşüş trendinin Pazartesi gününden itibaren devam edeceği öngörülüyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş trendinin mayıs ayı boyunca 2280-2380 dolar arasında dalgalanacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an itibarıyla üst sınıra gelinmiş durumda ve dirençle karşılaşarak geri çekilme yaşandı. 

Memiş'in değerlendirmesine göre, altın fiyatlarında gelecek hafta 2280 dolara doğru bir yönelim bekleniyor, ancak bu düşüşlere panik yapmamak önemli. Ortalama ve uzun vadeli beklentilere göre, altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdüreceği öngörülüyor. Bu nedenle, altın sahiplerinin sabırla Temmuz ayını beklemesi öneriliyor. Haziran ayında piyasanın yönünün netleşeceği ve gerçek yükselişlerin yaz aylarında başlayabileceği düşünülüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

* GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.448 TL SATIŞ: 2.448 TL

* ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.999 TL SATIŞ: 4.067 TL

* YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 8.022 TL SATIŞ: 8.134 TL

* TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 15.970 TL SATIŞ: 16.193 TL

* CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 16.341 TL SATIŞ: 16.588 TL

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