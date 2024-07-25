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Altın Fiyatlarında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlarken, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarının fiyatları da güncellendi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:20
Altın Fiyatlarında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Altının gram fiyatı, güne %0,7 düşüşle 2 bin 510 liradan işlem görmekte. Çeyrek altın ise 4 bin 180 lira, Cumhuriyet altını 16 bin 660 liradan satılıyor.

Dünki Kapanış ve Güncel Durum

Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte gram altın, %0,66 değer kaybı ile günü 2 bin 528 liradan tamamladı. Bugün saat 10:05 itibarıyla gram altın fiyatı 2 bin 510 lira seviyesine geriledi.

Ons Altın Fiyatı ve Piyasa Beklentileri

Altının ons fiyatı, dün %0,51 düşüşle 2 bin 397 dolardan kapanmıştı. Şu an itibarıyla ons fiyatı, %1,3 azalışla 2 bin 367 dolardan işlem görmekte.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele bağlamında gelecek hafta politika faizini sabit tutması bekleniyor. Yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağına dair spekülasyonlar ise güçleniyor.

Yıl Sonu Faiz Tahminleri

Piyasalarda, yıl sonunda politika faizinin %4,50-4,75 aralığında %55 ihtimalle ve %4,75-5,00 aralığında %36 ihtimalle olacağı öngörülüyor. Analistler, siyasi gelişmeler ve makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini aktarıyor.

Bugünkü Veri Gündemi

ABD'de bugün büyüme gibi önemli verilerin takip edileceği belirtilirken, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 dolar seviyesinin destek, 2 bin 400 dolar seviyesinin ise direnç noktası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

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