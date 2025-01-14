Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram 3.045 Lira, Çeyrek 5.010 Lira

Bugün altının gram fiyatı 3.045 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5.010 lira, cumhuriyet altını ise 19.950 lira.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:17
Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram 3.045 Lira, Çeyrek 5.010 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 3.045 lira seviyesine ulaştı. Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte değer kaybeden altının gramı, önceki kapanışına göre %0,9 düşüşle 3.037 liradan günü tamamlamıştı.

Bugün ise saat 10.00 itibarıyla altının gram fiyatı, önceki kapanışına göre %0,3 artış göstererek 3.045 lira seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.010 liradan, cumhuriyet altını ise 19.950 liradan satılmakta.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda, önceki kapanışına göre %0,3 primle 2.667 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine ilişkin belirsizlikler devam ederken; enflasyonist baskıların yeniden güç kazanabileceği yönündeki endişeler karışık bir seyir yaratıyor. Bugün gözler, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Politik belirsizlikler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalarda da etki sağlamakta. Para piyasalarında, Fed'in yılın ilk faiz indirimini ikinci yarıda gerçekleştirmesi bekleniyor.

Analistler, bugün ve yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerinin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini vurgulayarak, ülke ekonomisi hakkında daha fazla bilgi sunabileceğini belirtti.

Bunların yanı sıra, dolar endeksi %0,4'lük bir düşüşle 109,5 seviyesine gerilerken; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,77 seviyesinde işlem görmekte.

Yurt içinde veri gündemi sakinken, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında, 2.700 dolar seviyesinin direnç, 2.650 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı
2
Kasım 2024'te Tavuk Eti Üretimi Arttı, Yumurtada Düşüş Yaşandı
3
Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram 3.045 Lira, Çeyrek 5.010 Lira
4
Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor, Japonya Hariç
5
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Girdi: BIST 100 Endeksi 9.780,64 Puanı Aştı
6
Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Düzenlemeleri 2024'te Devam Ediyor
7
TCMB'nin Parasal Sıkılaşması Kamu Maliyesine 6,8 Milyar TL Katkı Sağladı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!