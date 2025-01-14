Altın Fiyatlarında Güncel Durum: Gram 3.045 Lira, Çeyrek 5.010 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 3.045 lira seviyesine ulaştı. Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte değer kaybeden altının gramı, önceki kapanışına göre %0,9 düşüşle 3.037 liradan günü tamamlamıştı.

Bugün ise saat 10.00 itibarıyla altının gram fiyatı, önceki kapanışına göre %0,3 artış göstererek 3.045 lira seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.010 liradan, cumhuriyet altını ise 19.950 liradan satılmakta.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda, önceki kapanışına göre %0,3 primle 2.667 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine ilişkin belirsizlikler devam ederken; enflasyonist baskıların yeniden güç kazanabileceği yönündeki endişeler karışık bir seyir yaratıyor. Bugün gözler, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Politik belirsizlikler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalarda da etki sağlamakta. Para piyasalarında, Fed'in yılın ilk faiz indirimini ikinci yarıda gerçekleştirmesi bekleniyor.

Analistler, bugün ve yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerinin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini vurgulayarak, ülke ekonomisi hakkında daha fazla bilgi sunabileceğini belirtti.

Bunların yanı sıra, dolar endeksi %0,4'lük bir düşüşle 109,5 seviyesine gerilerken; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,77 seviyesinde işlem görmekte.

Yurt içinde veri gündemi sakinken, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında, 2.700 dolar seviyesinin direnç, 2.650 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.