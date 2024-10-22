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Altın Fiyatlarında Güncel Gelişmeler

Altın fiyatları yükselişe geçti, çeyrek ve Cumhuriyet altınları da işlemde. IMF toplantıları dikkatle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:37
Altın Fiyatlarında Güncel Gelişmeler

Altının Gram Fiyatı Yükseliyor

Altının gramı, 3 bin 12 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 410 liradan satılmaktadır.

Gram Fiyatında Son Durum

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artış göstererek 3 bin 12 lira seviyesine yükseldi. Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte gram fiyatı yüzde 0,1 azalışla 2 bin 994 liradan günü tamamlamıştı.

Ons Fiyatında Dalgalanma

Altının ons fiyatı dün 2 bin 741 dolarla rekor kırdı, ancak gelen satışlarla günü yüzde 0,1 azalarak 2.719,8 dolardan tamamladı. Şu anki işlemler ise 2 bin 735 dolardan sürmektedir.

Jeopolitik Gerilim ve Ekonomik Beklentiler

Dünya çapındaki piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapacağına dair umutlar sürerken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlik altının fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Uluslararası Toplantılar ve Veri Takibi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Washington'daki yıllık toplantıları başladı. 26 Ekim'e kadar sürecek bu toplantılardan gelecek haber akışı, piyasalarda dikkatle izleniyor. Yine, BRICS ülkeleri liderlerinin de Rusya’nın Kazan şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

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