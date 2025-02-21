Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram 3.430 Lira, Çeyrek 5.790 Lira

Altının Gram Fiyatı Değer Kazandı

Altının gram fiyatı, 3.430 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Dün ons fiyatındaki artışla birlikte, gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3.428 lira ile günü tamamlamıştı.

Yeni güne artışla başlayan gram altın, saat 09:40 itibarıyla 3.430 lira seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.790 lira ve Cumhuriyet altını 23.080 liradan satılıyor.

Ons Fiyatında Dalgalanma

Altının ons fiyatı, dün 2.954,89 dolar ile rekor seviyeye tırmandıktan sonra gerileyerek kapanışını 2.938 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. Şu an için ons fiyatı, yüzde 0,3 değer kaybıyla 2.930 dolar seviyesinde işlem görmekte.

Ekonomik Belirsizlikler Etkili

ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının yarattığı enflasyonist baskılar ve devam eden belirsizlikler, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yapılan ABD-Kanada hokey maçı öncesinde takımına başarı dilerken, Kanada'nın değerli bir eyalet olmasına dair mesajlar verdi.

Jeopolitik Gelişmeler Takipte

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler de dikkatle izleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Başkan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in müzakerelere katılmamasından dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Piyasalarda Beklentiler

Uzmanlar, Trump yönetiminin dış politika ve tarife politikalarındaki gelişmelerin yatırımcıların merceği altında kalacağını ve güvenli liman varlıklarına olan talebin artacağını öngörüyor. Bugün, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışında imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI verileri gibi önemli göstergeler takip edilecek. Aynı zamanda, ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının da izleneceği belirtiliyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.960 dolar seviyesinin direnç, 2.920 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu vurguluyor.