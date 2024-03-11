Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
32,01 0,3%
EURO
35,11 0,26%
ALTIN
2.232,68 0,44%

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak

Altın fiyatları bu tarihten sonra rekor kıracak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 00:26
Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Tarihi rekorlar geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR BEKLENTİLERİ

Altın piyasasında hareketlilik son hızıyla devam ederken uzman isimler sık sık rekor beklentilerini yatırımcılarla paylaşıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın yatırımı yapacaklar için son şanslar olduğunu ve Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerinin piyasayı etkilediğini vurguladı. 

altın fiyatlarında son rekorlar

İslam Memiş Başkan değişiminin piyasayı çok fazla kötü yönde etkilemeyeceğini söylerken borsada da kâr satışları yaşanacağını ve kısa zaman içinde 8 bin 200 seviyelerine düşüş olacağını söyledi. Yatırım yapacak insanların altında son fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş hareketlerin takip edilmesi gerektiğini ve ilerleyen günlerde rekor seviyelerin geleceğini söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

İLGİLİ HABERLER

Zincir marketlerden flaş ayçiçek yağı kararı! 5 litre fiyatını şakkadanak düşürdüler

Zincir marketlerden flaş ayçiçek yağı kararı! 5 litre fiyatını şakkadanak düşürdüler

Memur olmak için şans kapıyı çaldı! O kurumlar KPSS şartıyla ilana çıktı

Memur olmak için şans kapıyı çaldı! O kurumlar KPSS şartıyla ilana çıktı

Parasını buna yatıran para basacak! Ünlü ekonomist altını doları unutturdu

Parasını buna yatıran para basacak! Ünlü ekonomist altını doları unutturdu

Bu köftede bir gram köfte yok! Lezzetine doyum olmayan fellah köftesi tarifi

Bu köftede bir gram köfte yok! Lezzetine doyum olmayan fellah köftesi tarifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak
2
Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak
3
Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor
4
Zincir marketlerden flaş ayçiçek yağı kararı! 5 litre fiyatını şakkadanak düşürdüler
5
İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek
6
Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak
7
Hyundai ucuzluk kepengini açtı! Bu modelin fiyatı 220 bin TL birden düşecek

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak

Ayak kokusundan illallah edenler denesin! Anında kokuyu tarihe gömüyor

Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Memur olmak için şans kapıyı çaldı! O kurumlar KPSS şartıyla ilana çıktı

Kaynananız gelince mutlaka yapın! Yağ çekmeyen, puf puf kabaran pişi tarifi

Evinde doğalgaz kullanan herkesi kapsıyor! Faturada bunu görünce sakın şaşırmayın!

Belediyeden Mart ayı sürprizi çıktı! Hemen kontrol edin: 1000'er TL para yatırıldı

Bu köftede bir gram köfte yok! Lezzetine doyum olmayan fellah köftesi tarifi

Parasını buna yatıran para basacak! Ünlü ekonomist altını doları unutturdu

Zincir marketlerden flaş ayçiçek yağı kararı! 5 litre fiyatını şakkadanak düşürdüler

Bütçe dostu telefon ve bilgisayar arayan sıraya girecek! 7.699 TL'ye satışa çıktı

Fotoğraflarda güzel ve alımlı çıkmanın püf noktası! En iyi pozlar sizden çıkacak