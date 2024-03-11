Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak

Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Tarihi rekorlar geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR BEKLENTİLERİ

Altın piyasasında hareketlilik son hızıyla devam ederken uzman isimler sık sık rekor beklentilerini yatırımcılarla paylaşıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın yatırımı yapacaklar için son şanslar olduğunu ve Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerinin piyasayı etkilediğini vurguladı.





İslam Memiş Başkan değişiminin piyasayı çok fazla kötü yönde etkilemeyeceğini söylerken borsada da kâr satışları yaşanacağını ve kısa zaman içinde 8 bin 200 seviyelerine düşüş olacağını söyledi. Yatırım yapacak insanların altında son fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş hareketlerin takip edilmesi gerektiğini ve ilerleyen günlerde rekor seviyelerin geleceğini söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.