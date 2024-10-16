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Altın Fiyatlarında Yeni Rekor: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 66 Bin 399,50 Lira Oldu

Altın piyasasında kilogram fiyatı 3.066.399,50 liraya ulaştı. İşlemler arttı ve yatırımcılar dikkat kesildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:48
Altın Fiyatlarında Yeni Rekor: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 66 Bin 399,50 Lira Oldu

Altın Fiyatında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 66 bin 399,50 liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı. Dünkü kapanışta fiyat 3 milyon 40 bin lira seviyesindeydi.

Piyasalardaki Güncel Veriler

Gün içerisinde en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 66 bin 399,50 lira seviyesine ulaşan standart altın, gün sonunda %0,9'luk bir artış göstermiş oldu. KMKTP'deki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 365 milyon 503 bin 650,04 lira olurken, toplam işlem miktarı 451,63 kilogram olarak kaydedildi.

Kıymetli Madenler Piyasası İşlemleri

Tüm metallerde genel işlem hacmi 1 milyar 366 milyon 194 bin 615,32 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Albaraka Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

Gün Sonu Verileri

Bugünkü işlemlerle ilgili öne çıkan veriler aşağıda sıralanmıştır:

  • Standart TL/KG: 3.066.399,50
  • Dolar/ONS: 2.787,00
  • Önceki Kapanış: 3.040.000,00
  • En Düşük: 3.054.000,00
  • En Yüksek: 3.066.399,50
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.058.460,15
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.365.503.650,04
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 451,63
  • Toplam İşlem Adedi: 38

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ederken, piyasalardaki işlem hacmi de dikkate değer bir artış sergiledi.

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