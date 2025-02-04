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Altın Fiyatlarında Yükseliş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 270 Bin Liraya Ulaştı

Standart altının kilogram fiyatı, İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda 3 milyon 270 bin liraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:41
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 270 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü 3 milyon 270 bin lira seviyesinden kapattı. Gün içerisinde, fiyat en düşük 3 milyon 255 bin lira ve en yüksek 3 milyon 270 bin lira olarak kaydedildi. Bu sonuçla, standart altın fiyatı gün sonunda yüzde 0,9 oranında bir artış göstermiş oldu.

Dün ise kilogram fiyatı 3 milyon 242 bin lira olarak kapanmıştı. KMKTP’de toplam işlem hacmi 1 milyar 379 milyon 999 bin 782,11 lira olarak gerçekleşirken, toplam işlem miktarı 422,88 kilogram oldu. Tüm metallerde ise işlem hacmi 1 milyar 437 milyon 391 bin 451,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Haftanın En Aktif İşlem Yapan Kurumları

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Türkiye İş Bankası, AG Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve NMGlobal Kıymetli Madenler öne çıktı.

İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler ise şu şekilde:

  • Standart TL/KG önceki kapanış: 3.242.000,00
  • Dolar/Oz önceki kapanış: 2.800,00
  • En Düşük TL/KG: 3.255.000,00
  • En Yüksek TL/KG: 3.270.000,00
  • Kapanış TL/KG: 3.270.000,00
  • Dolar/Oz: 2.824,00
  • Ağırlıklı Ortalama TL/KG: 3.261.711,83
  • Dolar/Oz: 2.834,11
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.379.999.782,11
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 422,88
  • Toplam İşlem Adedi: 30

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