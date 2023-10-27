Altın fiyatlarındaki yeni zirve için uzmanlardan tahminler

Jeopolitik gerilimlerin yatıştığı haberlerinin ardından günlerdir hakim olan iyimser hava, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kara operasyonlarına yönelik hazırlıkların devam ettiğini" açıklamasıyla tekrar olumsuz duruma döndü. Orta Doğu'daki gerilim hem altını hem de petrolü uyandırdı. Uzmanlar, bu hafta kritik 2.000 dolarlık dönüm noktasına yaklaşan ons altının, jeopolitik gerilim zamanlarında portföyler için güçlü bir koruma olmaya devam ettiğini söylüyor.

UBS: Petrol ile altın güç kanıtı yaptı

İsrail ile Gazze arasındaki savaş, Ukrayna'da devam eden savaş ile ABD ile Çin arasında süregelen yoğun jeopolitik rekabet nedeniyle jeopolitik gerilimlerin zaten yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu hafta altın fiyatları ons başına 1.998 dolar eviyelerine yaklaştı. ABD ekonomik verileri beklenirken fiyatlar beş ayın en yüksek seviyelerine yakın.

Brent, önceki hafta yüzde 7,5 yükseldikten sonra geçen hafta yüzde 1,4 artışla 90 dolara yükseldi. Bu, Orta Doğu'daki büyük çatışmaların petrol arzını etkileyebileceği yönündeki endişeleri yansıtıyor.

Yatırım bankası UBS'ye göre, son olaylar portföy çeşitlendirmesinde petrol ve altını grafik önemini vurguluyor. UBS tarafından yayınlanan raporda "Her iki varlığın piyasa temellerince desteklendiğine inanıyoruz" denilerek, petrolün Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle arz kesintilerinin eşiğinde olduğu ve küresel piyasaların zaten stres altında olduğu ifade edildi.Bu arada altın, Fed'in faiz artırım döngüsünün olası tersine çevrilmesinden faydalanarak, altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkları tutma düşüncesi fırsat maliyetini düşürebilir.

Altın tutabilmek adına 5 neden!

Merkezi Avustralya'da olan ABC Bullion, portföyünde sarı metale sahip olmasının nedenlerini detaylandıran bir rapor hazırladı. Yayınlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

1 - Enflasyon yüksek rakamlarda kalmaya devam etmekte. Gelişmiş ülkelerde enflasyon endişe verici seviyelerde kalmaya devam ediyor. Emtia fiyatları tekrar yükselmeye başlarsa enflasyon gelecek yıl düşmek yerine artabilir. Bu muhtemel şartlarda altında yükselişe işaret ediyor.

2 - Faiz oranları zirveye ulaşıyor. Merkez bankalarının 2024 ortalarında faiz indirimine başlaması beklenirken, Avustralya, ABD ve dünya genelinde faiz oranlarının zirveye ulaşması bekleniyor. Bu da altına doğru bir eğilime neden olacak.

3- ETF yatırımcıları metallerden kaçınıyor. Bu iyi bir işaret çünkü piyasanın bu kısmında balon yok.

4- Borsa riskler içerir. ABD borsası çok pahalıdır ve bu da sıklıkla hisse senedi fiyatlarında keskin düşüşlere neden olur. Tarihsel olarak altın, borsalarda keskin düşüşlerin yaşandığı dönemlerde en iyi performans gösteren varlık olmuştur.

5-Ekonomik durgunluğa ilişkin endişeler artıyor. Altın bu gibi dönemlerde yükselme eğilimindedir ve genellikle diğer varlıklar üzerinden daha iyi performans gösterir.

"Fed faiz oranlarını korursa, 2.000 doların üzerinde bir fiyat hareketi göreceğiz"

CME FedWatch aracı kapsamında piyasalar genel olarak Fed'in gelecek ay düzenlenecek politika toplantısı sırasında faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor. İstatistikler ekonomik bir yavaşlama gösterirse, bu Fed'e faiz oranlarını sabit tutmak için yeni bir neden verecek ve analistler bunun altına büyük bir destek olacağını ve fiyatların tekrar 2.000 doların üzerine çıkmasının önünü açacağını söylüyor. Ancak daha yüksek faiz oranlarına işaret eden veriler fiyatların geri çekilmesine neden olabilir. Altın onslarının bu haftanın sonlarında test edilen 1.998 dolarlık dirence yaklaşması halinde yeni kazançlar elde edilebilir. Bu seviyenin üzerine çıkabilirsek hedef seviye 2.010 ila 2.014 dolar arasında olabilir. Geri çekilmenin ilk desteği 1.976 dolar. Aşağıda isde 1963'ten 1951'e kadar olan dolar aralığı da güçlü destek olarak gösterilmektedir.