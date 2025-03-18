Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Trendinin Devamı Bekleniyor

Altın Fiyatlarında Yukarı Yönlü Trend Beraberinde Beklentiler Arttı

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, altının ons fiyatında yükselişin sürmesini bekliyor. Manukyan, "Hedefi 3 bin 30, 3 bin 40 dolar görüyorum; ancak ana hedef 3 bin 200 dolar gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, altın fiyatlarında yükseliş trendini değiştirecek herhangi bir gelişmenin mevcut olmadığını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarındaki değişikliklerin yarattığı belirsizlik, güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi artırdı. Ülkeler arası ticarette yaşanan sıkıntılar, altına olan talebi destekliyor.

Merkez Bankalarının Rolü

Merkez bankalarının devam eden altın alımları, fiyatları güçlü bir şekilde destekliyor. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın bu alımlardaki sürekliliği önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Çin'deki yatırımcılar, emlak piyasasındaki belirsizlikler nedeniyle altına yönelmekte.

Jeopolitik Gerginlikler ve Küresel Ekonomik Faktörler

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna arasındaki ilişkiler, jeopolitik gerginliklerin artmasına neden oluyor. Bu durum, altına olan talebi artıracağı öngörülmekte. Ayrıca ABD'deki mali istikrarsızlığa dair endişeler de altın fiyatlarını destekleyen bir diğer faktör.

Rekor Seviyeler ve Gelecek Beklentileri

Bugün altın fiyatları, 3 bin 17 doların üzerinde işlem görerek yeni bir rekor kırdı. Bu yıl başlangıcından itibaren altın, yatırımcısına 14'ün üzerinde kazanç sağladı.

Manukyan, "Altının ons fiyatı 2 bin 900 dolardan 3 bin dolara yükselmeyi başardı. Ancak bu artışın arkasında ilerleyen jeopolitik belirsizlikler var" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Altın Rezervleri ve Global Merkez Bankaları

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, altın fiyatlarının yükselmesinde global merkez bankalarının alımlarının önemli bir rol oynadığını vurguladı. Çay, Çin'in altın rezervlerinin 2025'te artabileceğini ve bu durumun fiyatlar üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirtti. Ayrıca, Fed'in olası faiz indirimleri de fiyatlamaları etkileyen bir başka faktör.

Sonuç

Yükseliş trendi süregelen altın fiyatları ile ilgili yorum yapan Kelvin Wong, "Şu an için kısa vadede 3 bin 16 ve 3 bin 30 seviyeleri söz konusu olabilir" değerlendirmesini yaptı. Tüm bu gelişmeler, altın fiyatlarının 2025 yılına kadar yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini göstermekte.